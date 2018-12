Dank für viele treue Dienste

Zweimal im Jahr treffen sich die Mesner und Hausmeister des evangelischen Kirchenbezirks Aalen. Immer am Montag nach dem zweiten Advent findet der Nachmittag statt, an dem es auch Ehrungen und Jubilare gibt. Bezirksobfrau Tina Altenburg hieß alle willkommen und führte mit ihrer Kollegin Lina Schmidt in zwei Gruppen durchs neue Aalener Gemeindehaus. Pfarrer Bernhard Richter sprach in seiner Andacht von den vielfältigen Diensten, die von Mesnern und Hausmeistern in der Weihnachtszeit erwartet würden. Er dankte allen Mitarbeitern und sprach davon, wie schön es sei, dass nach wie vor volle Kirchen am Heiligen Abend zu erwarten seien. Die Weihnachtsbotschaft präge unser Leben, auch über die Feiertage hinaus, und habe auch in einem neuen Jahr Bestand.