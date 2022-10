Dank einer starken zweite Hälfte: SG2H-Herren gewinnen das Derby

Die Landesligahandballer der SG Hofen/Hüttlingen empfingen die Mannschaft der SG Herbrechtingen/Bolheim zum Derby in der Talsporthalle. In einer turbelenten Partie setzten sich die SG2H-Herren mit 33:30 durch.

Die Marschroute vor der Partie war klar: Für die Grün-Roten sollte ein Sieg her, um die Niederlage der Vorwoche wieder wett zu machen. Doch das Spiel startete denkbar ungünstig für die Hausherren und die Gäste aus dem Nachbarlandkreis lagen nach zwei Minuten mit 3:0 in Führung. Bis zur dritten Minute konnte die SG2H mit einem Doppelschlag aber direkt auf 2:3 verkürzen. Durch einige technische Fehler und verfrühte Abschlüsse, ließ man die Gästemannschaft aber immer wieder davonziehen. So stand es nach zehn Spielminuten 8:4 für die Gäste. In den darauffolgenden Minuten konnte die SHB ihren Vorsprung noch einmal erhöhen. In der 14.Spielminute erzielten die Gäste das Tor zum 10:4, SG2H-Coach Haas nahm nun eine Auszeit. Diese hatte aber nahezu keine Wirkung auf die Mannschaft. Die SG2H konnte den Rückstand bis zur 26. Minute nicht verkürzen, sodass die zweite Auszeit der Grün-Roten folgte. Diese hatte bis zur Halbzeit eine positive Wirkung und die Gastgeber konnte bis zur Halbzeit auf 13:17 verkürzen.

Das Trainergespann Haas/Jörg mahnte in der Pause an, dass man in der ersten Halbzeit zu viele technische Fehler und Fehlwürfe im Angriff hatte. Ebenfalls war man mit 17 Gegentoren zur Halbzeit unzufrieden. Doch nun zeigte die SG Hofen/Hüttlingen ihr anderes Gesicht. Bis zur 38. Minute konnte die Mannschaft der SG2H den Rückstand vollends aufholen und zum 19:19 ausgleichen. Dies zwang die Gäste zu einer Auszeit. In den Minuten nach der Auszeit, war die Partie ein offener Schlagabtausch. Auf jedes erzielte Tor der Gäste, hatte die SG2H die passende Antwort. Doch in der 45. Spielminute war es dann soweit. Flügelflitzer Felix Jörg brachte den Grün-Roten ihre erste Führung beim Stand von 24:23. Bis zur 51. Minute konnte die SG2H ihren Vorsprung auf 28:23 ausbauen. Diesen Vorsprung konnte die Gäste bis zum ende der Partie noch verkürzen und so stand nach 60 Spielminuten ein 33:30 für die Spielgemeinschaft aus Hofen und Hüttlingen auf der Anzeigetafel.

Auf diesem Sieg darf sich die Mannschaft nicht ausruhen, denn schon am 12. November erwartet die Mannschaft das nächste schwere Spiel. Dort ist man zu Gast beim TSV Bad Saulgau.