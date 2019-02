Dank an die „Helden des Alltags“

Im kleinsten Aalener Stadtbezirk ist das Vereinsleben besonders ausgeprägt und die Hofener Sportler stehen Jahr für Jahr auf vielen Siegertreppchen. So wurden jetzt wieder 100 Hofener Bürger geehrt, die lange im Ehrenamt sind, viel für die Kultur gemacht haben oder im vergangenen Jahr sehr erfolgreich im Sport waren.

Wie jedes Jahr gestaltete der Harmonika-Club mit flotten und schmissigen Klängen den Auftakt und den Ausklang der Ehrungsfeier in der Kappelbergschule. Vor den Ehrungen der 100 Hofener hatte Ortsvorsteher Patriz Ilg den Versammelten für ihr Engagement und ihren Einsatz gedankt, der das Hofener Vereinsleben so lebenswert und interessant mache. Er nannte sie die „Helden des Alltags“. Er sprach aber auch die Rahmenbedingungen für die finanziell und personell stark belasteten Vereine an, die ausgebaut werden und passen müssten. Er nannte etwa die Hallenmieten, die vereinsfreundlicher gestaltet werden sollten.

Dieter Mäule, Ehrenvorsitzender des Stadtverbands für Sport und Kultur Wasseralfingen, überbrachte den Gruß der 47 Mitgliedsvereine und lobte die „unbezahlbare Vereinsarbeit“, die hier geleistet werde. Die Vereine sorgten für ein lebendiges und attraktives Leben in Hofen. Die Vereine seien aber auch unter Druck und in einem Spannungsfeld. Mäule nannte als Beispiele die älter werdende Gesellschaft und die damit verbundenen neuen Herausforderungen und eine immer stärker werdende Bürokratie, die die Vereinsarbeit belaste.

Folgende Hofener Bürger und Vereine werden für ihre sportlichen und kulturellen Verdienste im Jahr 2018 geehrt:

Die Geehrten

Rad- und Kraftfahrverein Hofen: Laura Franke, Sophie Hauser, Sarah Thesen und Amelie Seeling mit ihrer Trainerin Anja Bux; Lotta Bäuerle, Emma Bäuerle, Sophie Händel und Eva-Maria Thesen mit ihrer Trainerin Ute Burkhard; Judith Wolf und Magnus Öhlert mit ihren Trainern Rainer Bäuerle und Franz Öhlert; Julian Schwarzer und Manfred Machnig mit ihrem Trainer Manfred Machnig; Claudia Meiß, Alexander Schiele, Peter Miller, Wolfgang Egetenmeyer, Manfred Stelzer und Eberhard Siedler für langjährige aktive ehrenamtliche Tätigkeiten und langjährige Mitgliedschaft.

Turngemeinde Hofen: Samuel Oppold; Mannschaft der männlichen A-Jugend mit den Trainern Matthias Haas, Ali Jörg und Stefan Linsenmaier; Mannschaft der männlichen B- Jugend mit den Trainern Dominik Anlauf und Nico Tzinieris; Mannschaft der männlichen E-Jugend mit den Trainern Richard Mewitz und Michael Jakob; Heike Balle, Bernd Bellinger, Claudia Eiberger, Eugen Eiberger, Sandra Forner, Günter Grupp, Christine Hänle, Alexander Kopp, Markus Linsenmaier, Ilse Müller, Gisela Schultheiß, Stefanie Stock, Andreas Wagner, Nadine Weiß, Andreas Wengert, Thomas Haas, Zenta Haas, Brigitte Hutter, Josef Mayer, Mathilde Ratay, Norbert Ratay, Achim Riedmüller, Clara Sorg, Maria Vetter, Helga Haas, Irma Spiegler, Herbert Albrecht, Hans Stock, Karl Wanner und Walter Vetter für langjährige Mitgliedschaft; Tamara Schmid, Elena Tzinieris, Carmen Waibel, Petra Spiegler, Uli Spiegler und Rolf Spiegler für langjährige ehrenamtliche Mitarbeit.

Harmonika-Club Hofen: Philipp Abele, Winfried Machnig, Wolfgang Bieg, Richard Vogelmann und Karl Stock für langjährige Mitgliedschaft.

Kirchengemeinde Sankt Georg: Klara Cervinka, Hedwig Ehmann, Ursula Gaugler, Gerda Grauf, Gerda Ilg, Elisabeth Irmler, Bernadette Leist, Monika Mayer, Renate Newerkla und Ursula Vetter für ehrenamtliche Tätigkeit als Besuchsdienst; Maria Steidle für Tätigkeit als Kirchenreinigerin; Cäcilia Hettich als Lektorin und Gottesdienstleiterin.

Kappelbergchöre: Karl Hettich und August Steidle für langjährige Mitgliedschaft.

Reitergruppe Hofen: Klara Blum, Ottmar Erhard und Regine Stock für langjährige ehrenamtliche Mitarbeit.

Ski-Club Braunenberg: Bruno Neher für langjährige ehrenamtliche Mitarbeit.