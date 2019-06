Daniel Bux kehrt zum VfR zurück

Der 19-jährige Daniel Bux aus Ellwangen hat am Freitag beim VfR Aalen einen Einjahresvertrag unterschrieben. Der offensive Mittelfeldspieler kommt vom Regionalliga Südwest Absteiger VfB Stuttgart II auf die Ostalb. Bis 2015 hat Bux in der TAAlentschmiede des VfR gespielt, anschließend wechselte er in die B-Jugend des VfB Stuttgart. In der vergangenen Saison absolvierte Bux 16 Spiele, erzielte dabei zwei Tore und bereitete zwei weitere vor.

Daniel Bux: „Ich freue mich bei meinem Jugendverein unterschrieben zu haben. Der VfR ist für mich mehr als nur ein Verein, ich kenne hier sehr viele Leute und freue mich darauf viele wieder zu treffen. Jetzt heißt es ab dem 17. Juni voll reinhauen, damit wir den Fans beim ersten Heimspiel etwas bieten können.“