Mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften ist die Aalener Feuerwehr am Donnerstag gegen 9.30 Uhr zu einem vermeintlichen Brand in die Hopfenstraße ausgerückt. Vor Ort stellte sich rasch heraus, dass lediglich aufsteigender Dampf in der Küche eines Studentenwohnheimes den Alarm ausgelöst hatte.