Damit hat Uwe Wolf nicht gerechnet: Hasenhüttl ist der beliebteste Trainer des VfR Aalen

Eines muss man dem VfR Aalen lassen: ganz gleich in welcher Liga, für Schlagzeilen hat dieser Verein von der Ostalb schon immer gesorgt. Sportliche (positive) dagegen seit Jahren schon nicht mehr fabriziert. So auch diesmal nicht. Der Rausschmiss von Trainer Uwe Wolf beim Fußball-Regionalligisten hat es sogar in die bundesweite Presse geschafft, gar nicht so einfach aus der Regionalliga heraus.

Vollmann ist am längsten da

Trainer gab es schon viele bei den Schwarz-Weißen. So haben sich die Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung einmal ins Archiv gestürzt und sich einige Bilanzen angeschaut. Dazu haben wir die User gefragt, wer denn in der Gunst ganz vorne liegt. So ist Peter Vollmann, mittlerweile Sportdirektor bei Eintracht Braunschweig, in den vergangenen knapp 14 Jahren am längsten im Amt gewesen.

Nach drei Jahren entschieden sich die Verantwortlichen, den auslaufenden Vertrag mit Vollmann nicht mehr zu verlängern. Obwohl er bei den Schwarz-Weißen wirklich gute Arbeit geleistet hatte, ist der insgesamt in der Gunst der Fans, die sich an der Umfrage „Wer war Ihr Lieblingstrainer beim VfR Aalen?“ beteiligt hatten, nicht sonderlich gut weggekommen.

Mehrere hundert User von Schwäbische.de hatten abgestimmt. Nur acht Prozent stimmten für den heute 65-Jährigen, der es mit äußerst eingeschränkten Mitteln geschafft hatte, den VfR in der 3. Liga zu halten. Vollmanns Vorgänger Stefan Ruthenbeck konnte den Abstieg aus der 2. Liga damals nicht verhindern.

Besonders bitter: das 2:4 gegen den 1. FC Heidenheim. Diese Niederlage besiegelte schließlich den Abstieg – das haben die Fans der Schwarz-Weißen nicht vergessen, zu tief sitzt dieser Schmerz, vom Erzrivalen hervorgerufen. Womöglich dient Ruthenbeck hier als Symbolbild.

An Hasenhüttl führt kein Weg vorbei, auch kein Uwe Wolf

Fan-Liebling ist nach wie vor der Österreicher Ralph Hasenhüttl, der es 2012 schaffte, die Schwarz-Weißen in die 2. Liga zu bringen. Über Ingolstadt und Leipzig ging es 2018 für den 54-Jährigen weiter in die Premier League zum FC Southampton, bei dem er auch heute noch Trainer ist, ausgestattet mit einem Vertrag bis 2024.

60 Prozent stimmten für den Österreicher, dem die Fans ob der aktuellen Lage sicherlich nachtrauern dürften. Etwas überraschend landet – zwar ganz weit abgeschlagen – Rainer Scharinger in dem Beliebtheits-Voting mit 13 Prozent auf dem zweiten Rang. Aber auch hier zählt wohl einfach des Schwaben Gedächtnis für Schönes.

2009, vier Spieltage vor Saisonende, beim Drittligisten Aalen angeheuert, konnte er den Abstieg zwar nicht mehr verhindern, entschied sich aber dazu, beim Wiederaufbau mitzuhelfen. Der VfR stieg danach, mit einer ganz jungen Mannschaft, wieder in die 3. Liga auf. Gepaart mit dem WFV-Pokalsieg und der damit verbundenen Qualifikation für den DFB-Pokal.

Wolfs Eigenwahrnehmung versus Fansicht

Dritter in der Beliebtheitsskala ist dann aber tatsächlich schon Uwe Wolf. Jener Wolf, der sich im vergangenen Jahr nicht nur einmal neben dem Rasen und auch am Spielfeldrand nicht ausreichend im Griff hatte. Immer wieder sorgte er sowohl bei Fans als auch im eigenen Verein für kontroverse Diskussionen.

Viele erwarteten diese Trennung bereits in der Winterpause. Elf Prozent stimmten für Wolf ab. Das dürfte auch der Wolfschen Eigenwahrnehmung widersprechen. Nach seiner Kündigung in der vergangenen Woche sagte er gegenüber den Stuttgarter Nachrichten, dass der VfR noch nie einen besseren Trainer gehabt habe. Ob er die Leistungen der Trainer, die hier angeführt wurden, kennt, ist der Redaktion nicht überliefert.