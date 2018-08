Damit es trotz Hitze grünt und blüht

Die Sonne brennt gnadenlos vom Himmel. Bei über 30 Grad Außentemperatur kommt so mancher ins Schwitzen. Trotz der sengenden Hitze grünt und blüht es in der Aalener City. Bunte Blumen, frisches Grün und sogar Gemüse schmücken im Moment die Innenstadt. Dafür braucht es eine Menge Wasser. Und viele fleißige Mitarbeiter und Ehrenamtliche.

Der Arbeitstag beginnt früh für Michael Sauerer. Um 6.45 Uhr startet der Stadtgärtner seine Tour, auf der er zahlreiche Blumenkübel wässert. Seine Kollegen sind zum Teil seit fünf Uhr morgens unterwegs. Im Hochsommer kümmern sich jeden Tag drei Mitarbeiter um die Bewässerung der Pflanzen in der Innenstadt. Ein vierter Kollege ist alle zwei Tage zusätzlich in Wasseralfingen unterwegs.

Gegossen wird im ganzen Stadtgebiet, ausgenommen die Bepflanzung an Friedhöfen, Schulen und im Forst. Zusätzlich müssen Gehölze an extremen Stellen wie Verkehrsinseln, das Straßenbegleitgrün sowie der Sommerflor gegossen werden.

Nach Gefühl und Erfahrung

Sauerer startet seine Tour meist am Café Puccini. „Da ist früh am Morgen noch wenig Publikumsverkehr“, erklärt der Stadtmitarbeiter. Dann geht es weiter durch die Innenstadt. In der Bahnhofstraße steht Kübel an Kübel. Unterwegs ist er mit einem Kleinlastwagen, auf dem ein großer Wassertank montiert ist. Wenn er die benzinbetriebene Pumpe anschaltet, strömt Wasser durch den Schlauch. Dann geht es von Topf zu Topf. Pro Blumenkübel kann es schon ein paar Minuten dauern, bis alle Pflanzen mit genügend Wasser versorgt sind. „Am Anfang der Saison ist die Erde noch nicht ganz durchwurzelt, dann muss man auch weniger gießen. Da die Wurzeln jetzt aber bis auf den Boden des Topfes reichen, brauchen die Pflanzen auch mehr Wasser“, erklärt er. Auch der Tag entscheidet, wie viel Wasser pro Kübel nötig ist. „An einem Montag nach einem heißen Wochenende sind die Töpfe meist sehr trocken“, so Sauerer. So gießt er täglich nach Gefühl und Erfahrung.

Zwei Tankfüllungen am Tag

1000 Liter fasst der Tank auf Sauerers Fahrzeug. Ob das reicht? „Im Moment verbrauche ich am Tag etwa 2000 Liter, muss also einmal nachholen. An sehr heißen Tagen können es auch bis zu 3000 Liter sein. Aufgefüllt werden die Fahrzeuge bei der Stadtgärtnerei, wo es einen Feuerwehranschluss gibt, wie Sauerer erzählt. Alternativ gibt es ein Standrohr, das die Mitarbeiter am Kanal anschließen und so den Tank auffüllen können. Einzelne Kästen, zum Beispiel am Marktbrunnen, gießen die Kollegen zwar mit der Gießkanne, aber bei den vielen großen Kübeln und Flächen „kämen wir nur mit Kannen nicht weit“, lacht Sauerer.

Insgesamt werden im gesamten Stadtgebiet in diesem heißen Sommer täglich etwa 20 bis 30 000 Liter Wasser vergossen, wie die Stadtverwaltung mitteilt. „In etwa doppelt so viel, wie bei normalen Temperaturen“, erklärt Pressesprecher Sascha Kurz.

Neben den städtischen Mitarbeitern sind auch zahlreiche ehrenamtliche Helfer unterwegs. Die Aktionsflächen von Aalen City blüht werden regelmäßig von fleißigen Vereinsmitgliedern verschiedener Gartenbauvereine gewässert und gepflegt. Trotz der großen Hitze sind bisher keine Pflanzen vertrocknet. „Hitzeempfindliche Gewächse wie die Lobelien leiden schon unter der Hitze“, so Sauerer. Es gibt aber auch Blumen, die in diesem Jahr besser gedeihen. „Unsere Zinnien sind in diesem Jahr wunderschön. In einem Regensommer blühen sie nicht so prächtig“, erklärt Sauerer.