Damit die Gesellschaft nicht überhitzt

Braucht die Gesellschaft kirchliche Feiertage noch und was ist der Mehrwert dieser Auszeit? Diesen Fragen haben sich am Buß- und Bettag die Dekane Ralf Drescher und Robert Kloker bei der öffentlichen Mittagspause im Haus der katholischen Kirche gestellt.

Haben kirchliche Feiertage in einer zunehmend säkularen Gesellschaft noch ihre Berechtigung? Das fragte Dekanatsreferent Tobias Kriegisch. „Die gemeinsamen, freien Tage sorgen dafür, dass es eine heilsame Unterbrechung unseres Alltags gibt und die Gesellschaft nicht überhitzt“, sagte Dekan Kloker. Kirchliche Feiertage hätten einen „idealistischen oder spirituellen Mehrwert“, ergänzte Dekan Drescher. Religiosität brauche Raum. „Die Menschen können an kirchlichen Feiertage eine Auszeit nehmen, um bewusst den Glauben zu kommunizieren“, sagte Drescher. Es sei wichtig, dass Christen ihre Botschaft dezidiert auch gegen den Zeitgeist aussagen. Die Gesellschaft brauche diese Unterbrechungen und auch die Botschaft. Menschen warteten darauf, dass sich Kirche in Fragen des Alltags positioniere. Deshalb könne der Buß- und Bettag nicht einfach ein „Tag der Selbstreflexion“ sein, wie Kriegisch anmerkte. Dass es Verbündete brauche, um die Feiertage zu retten, ist für Kloker sicher. „Für mich bedeutet eine Rettung der Feiertage auch eine Rettung der Menschlichkeit“.