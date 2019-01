Damen-Derby vor dem WM-Finale

Das Handball-Bezirksliga-Derby der Frauen zwischen der HG Aalen/Wasseralfingen und der HSG Oberkochen/Königsbronn wurde kurzfristig um zwei Stunden nach vorne verlegt, in der Hoffnung dass das WM-Finale der Herren mit deutscher Beteiligung stattfindet. Nun startet das Derby also am Sonntag um 15 Uhr in der Aalener Karl-Weiland-Halle und beide Mannschaften wollen unbedingt die zwei Punkte auf der Habenseite verbuchen.

In der enorm engen Tabellenkonstellation der Bezirksliga ist momentan eine Prognose zum Ausgang des Spieles brutal schwierig. Klar, die Gäste stehen mit 2:14 auf dem letzten Platz der Tabelle, haben mit die meisten Minuspunkte der Liga angehäuft, aber andererseits stammen ihre zwei Pluspunkte aus dem Spiel gegen den aktuellen Tabellenzweiten Frisch-Auf Göppingen III, ihre drei bisherigen Auswärtsspiele haben die HSG-Spielerinnen aber alle deutlich verloren. Anders sieht es bei der HG aus, die mit 6:8-Punkten zwei Plätze besser als die Gäste da stehen. Allerdings zeigte auch die HG in dieser Saison eine mehr als schwankende Leistungskurve, auch sie konnten sogar in Göppingen gewinnen, verloren aber auch zu Hause gegen den Vorletzten TV Bargau mehr als deutlich.

Was aber den HG-Coaches Gerhard Bleier und Nicole Herderich deutlich Mut macht, sind die beiden vergangenen Spiele ihres Teams. Kurz vor Weihnachten konnten die HG-Mädels den damaligen Tabellenzweiten Heiningen knapp mit 31:30 bezwingen und im bisher einzigen Spiel dieses Jahres gelang ein 19:19-Unentschieden gegen den aktuellen Tabellenführer FSG Donzdorf/Geislingen II. Acht Minuspunkte ist auch der drittbeste Wert der Liga und in der engen Tabellenkonstellation kann man auch schnell einige Plätze nach oben rutschen. Bis es allerdings so weit ist, werden am Sonntag zwei hochmotivierte Mannschaften aufeinander treffen, die sich sicherlich nichts schenken werden. Das die HG verteidigen kann, hat sie beim letzten Unentschieden gezeigt, dass sie Offensivpower erzeugen kann, beim Spiel vor Weihnachten. Wenn sie es auf die Reihe kriegen am Sonntag beides zu zeigen, werden sich die Gäste schwer tun.