Damen belohnen sich

Die Damen der SG Hofen/Hüttlingen haben sich für die Strapazen der vergangenen Spiele belohnt. Mit einem souveränen 34:26-Sieg in der Handball-Württembergliga gegen die HSG Deizisau/Denkendorf sorgten sie noch einmal für tolle Stimmung in der Limeshalle. Gleichzeitig besiegelte der Sieg das Happy End einer turbulenten Saison, in der der Nichtabstieg gesichert wurde.

Beide Teams konnten in dieser Partie frei aufspielen, da sie mit den Abstiegsrängen nichts mehr zu tun hatten. Obwohl es eigentlich um nichts mehr ging, wollten die SG2H das heimische Publikum noch einmal mit ansehnlichem Handball verwöhnen. Dieser Vorsatz wurde zunächst hundertprozentig in die Tat umgesetzt. Nach elf Minuten lagen sie bereits 8:1 in Front und alles sah nach einer mehr als eindeutigen Partie aus. Nach diesem Traumstart gönnten sich die Gastgeberinnen dann allerdings eine kleine Pause und schalteten mindestens einen Gang zurück. Durch fünf Treffer in Folge waren die Gäste aus Deizisau dann plötzlich wieder dran (9:6).

Die Hofen/Hüttlingerinnen ließen sich jedoch nicht aus ihrem Konzept bringen und konnten den drei-Tore-Vorsprung mit in die Halbzeit nehmen (18:15).

In der zweiten Hälfte ließ die Gegenwehr der Gäste zunehmend nach und die SG2H hatten leichtes Spiel. Es folgte die Kür von Jana Sauter, die mit insgesamt neun Treffern die Haupttorschützin der Partie war. Immer wieder konnten Bälle erobert und durch schnelle Gegenstöße Tore erzielt werden.

Paraden halten Vorsprung

Deizisau/Denkendorf hatte sich früh mit der Niederlage abgefunden und machte es der SG2H leicht davonzuziehen. So stand es in der 44. Minute bereits 27:18.

Ronja Zeller, die mittlerweile zwischen den Pfosten der SG2H stand, glänzte ein ums andere Mal mit guten Paraden und hielt so den Vorsprung weiter aufrecht. Am Ende gewann die SG2H-Damen verdient mit 34:26 und präsentierten sich noch einmal spielfreudig und siegeswillig. Nach dem Spiel wurden die Spielerinnen Rebecca Opferkuch und Tamara Huttenlauch verabschiedet. Opferkuch wird nach langjähriger aktiver Zeit ihre Handballschuhe an den Nagel hängen. Huttenlauch wird in der kommenden Saison bei der TPSG Frisch Auf Göppingen II das Tor hüten. Ebenso wird Thomas Jörg sein Amt als Co-Trainer von Adi Bleier niederlegen und Handball technisch kürzer treten.