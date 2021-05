Dambacher bleibt unter einer Minute

Vergangenen Samstag waren beim Einladungsschwimmen der SG Frankfurt Vanessa Dambacher, Tom Gentner, Carolin Morassi, Darija Schiele aktiv. In Frankfurt konnten sich erneut alle steigern und wieder starke Ergebnisse erschwimmen. Vanessa Dambacher durchbrach die 1-Minuten-Grenze über 100 Meter (m) Freistil auf der Langbahn. Tom Gentner verbesserte viermal seine Bestzeiten. Carolin Morassi schwamm drei Vereinsrekorde und Darija Schiele steigerte sich ebenfalls dreimal deutlich.

Peter Rothenstein fasst zusammen, dass alle top waren, auf ihre Leistungen stolz sein können und er nemme ebenfalls gern, den so wichtigen Erfahrungsaustausch unter Trainerkollegen mit, der ja in den letzten Monaten leider viel zu kurz gekommen sei. Endlich gelang es Vanessa Dambacher die 100 m Freistil unter 60 Sekunden zu schwimmen. Erleichtert und froh stieg sie aus dem Wasser, gerade hatte sie ihr Freistilrennen nach 59,79 Sekunden beendet. Es hat sehr lange gedauert bis diese wichtige Marke von einer Minute durchbrochen wurde. Sie ist die dritte Schwimmerin in Aalen, die das nun auf der Langbahn erreichte. An diesem Tag gelangen ihr noch weitere drei Bestzeiten. Eine dreiviertel Sekunde war sie über 100 m Schmetterling schneller als je zuvor. Ihr Rennen war nach schnellen 1:07,89 Minute zu Ende.

Als Sprinterin drückte sie ihre Bestzeit über 50 m Rücken von 33,3 auf 31,57 Sekunden. Auch die 50 m Schmetterling schwamm sie flüssig und war zwei Zehntel schneller als vor einer Woche. Sie durchbrach erstmals die Grenze von 29 Sekunden und war nach 28,87 Sekunden mit der Bahnlänge fertig. In den Wettkampf stieg sie über 50 m Freistil ein und war nach 27,74 Sekunden am Anschlag. Tom Gentner, der Jüngste im derzeitigen kleinen Team der Aalener Sportallianz, dazu noch nicht lange im Leistungstraining, hat wieder einen großen Sprung nach vorne gemacht. Der 13-jährige ist derzeit auf Kraul- und Rückenstrecken unterwegs und schwamm alle fünf Strecken in Bestleistung. Sechs Sekunden schneller war er über 200 m Rücken und freute sich am Ziel über 2:40,96 Minuten. Mit seiner ruhigen Wasserlage konnte er auch über die halbierte Rückenstrecke in 1:15,60 Minute überzeugen. Auf der kurzen 50 m Strecke war er zum letzten Wettkampf 1,5 Sekunden schneller und steht nun mit 34,61 Sekunden in den Ergebnislisten. Über 50 m Freistil nähert er sich der 30 Sekundengrenze. Die Uhr blieb nach 30,22 Sekunden stehen. Auf der doppelten Länge freute er sich über seine flotten 1:07,49 Minute. Dreimal knackte Carolin Morassi die Vereinsrekorde. Dieses Mal war sie auf drei Sprintstrecken schneller unterwegs, als je zuvor. Angefangen hat es mit 26,83 Sekunden über den 50m Freistilsprint. 22 Zehntel flog sie im Schmetterlingssprint schneller über das Wasser und ließ die Uhr bei 28,66 Sekunden stoppen. Im 50 m Rückensprint drückte sie den eigenen Rekord auf 31,17 Sekunden. Über ihre Schmetterlingsstrecken 100 und 200 m waren keine Bestzeiten zu erwarten, da nach Änderung des Trainings die Muskulatur für das Schmetterlingsschwimmen zu sehr beansprucht war. Trainer Peter Rothenstein: „Wir sind auf dem richtigen Weg uns weiter zu verbessern.“ Ebenfalls dreimal verbesserte sich die 16-jährige Darija Schiele zu ihren bisherigen Bestzeiten. Eine halbe Sekunde machte sie über die 50 m Freistil weg und stieg nach 28,54 Sekunden aus dem Becken. Einen großen Sprung nach vorne machte sie über 50 m Rücken und schwamm eine neue Bestzeit. Unter die 1:10 Minute über 100 m Schmetterling zu kommen ist eine starke Leistung. Sie steigerte ihren Hausrekord um 1,5 Sekunden und freute sich über ihre 1:09,64 Minute sah. Über die kürzere 50 m Schmetterlingsstrecke war sie nur drei Hundertstel über 30 Sekunden.