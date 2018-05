„Dafür muss man sehr dankbar sein“

Drei Jahre: Da gibt es viel zu erzählen. Drei Jahre lang war Peter Vollmann Trainer des Fußball-Drittligisten VfR Aalen. Seit Januar steht der Abgang des Rekordtrainers der 3. Liga fest. An diesem Samstag um 13.30 Uhr wird für Vollmann bei Wehen Wiesbaden das letzte Spiel als VfR-Coach angepfiffen. Eine Ära auf der Ostalb endet in Hessen. Im Abschieds-Interview mit Sportredakteur Benjamin Post blickt der 60-jährige Fußballlehrer auf seine Zeit in Aalen zurück, spricht über den Trainerjob und seine Zukunft.

Wie lassen sie die drei Jahre in Aalen Revue passieren?

Ich glaube, dass drei Jahre für einen Trainer eine sehr lange Zeit sind. Da gab es etliche Erlebnisse, die man im Kopf behalten wird. Ich mache immer so ein Wochenbuch, das ich nach diesen drei Jahren als Drei-Jahresbuch zusammenfassen werde, um selber auch zu sehen, was man vielleicht verkehrt und gut gemacht hat. Die Anekdoten spielen da auch immer eine Rolle. Geschichten, die man erlebt hat, reflektiert, als Erinnerung aufrecht erhalten kann. Jedes Jahr sind das 20 bis 30 Seiten.

In ihrer Amtszeit gab es sportlich Hochs und Tiefs.

Der Höhepunkt war mich das erste Jahr, in dem wir sehr knapp die Klasse gehalten haben. Das war ein sehr schwieriges Jahr. Wir haben mit vier, fünf Spielern hier angefangen. Eine ganz schwierige Saison, mit allen Aufs und Abs, die man erleben kann. Das war schon eine außergewöhnliche Situation, nach dem Abstieg aus der 2. Liga, Nervenkitzel, Arbeit und an Zusammenhalt. Es hat bis kurz vor Schluss gedauert. Als wir hier gegen Mainz zurücklagen und dann noch das 2:1 erzielt haben und die Klasse sicher war. Der Moment liegt für mich ganz vorne.

Das zweite Jahr mit der Planinsolvenz war prägnant.

Das zweite Jahr war ein besonderes Jahr, wo wir auf einmal von einem sicheren Mittelfeldplatz auf einen Abstiegsplatz gerutscht sind, durch den Abzug von neun Punkten in der Planinsolvenz. Mit dem ersten Spiel standen wir nie wieder auf einem Abstiegsplatz, wir haben eine gute und konstante Saison gespielt. Wenn die Insolvenz nicht gewesen wäre, hätten wir den Schritt in Richtung Aufstieg genommen. Im dritten Jahr hat uns die Konstanz gefehlt. Wir hatten immer Aufs und Abs.

War das letzte halbe Jahr in dieser Saison ihre schwierigste Phase als Trainer?

Das wäre für jeden Trainer schwierig gewesen. Wir haben das alles mit einer guten Absicht gemacht. Die Verantwortlichen haben das ja auch in Absprache mit mir gemacht, wo ich gesagt habe: Man muss das auch bekanntgeben, weil der Verein auch den neuen Trainer bekanntgeben wollte. Ich glaube keiner von beiden würde das nochmal wiederholen.

Trotzdem schließen sie die Spielzeit solide ab.

Es ist ja so: Wir haben ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr damit gerechnet, dass wir 50 Punkte holen oder vielleicht sogar noch mehr. Ich habe das zwar gesagt, war auch davon überzeugt, aber viele andere waren nicht davon überzeugt. Das habe ich gespürt im Umfeld. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir auf die 50 Punkte gekommen sind. Ich kann der Mannschaft im Großen und Ganzen keinen Vorwurf machen. Die Konstellation war sehr schwierig. In einer Mannschaft gibt es viele verschiedene Richtungen, die in Gang gesetzt werden. Das war bei uns sicherlich auch der Fall. Wir haben dann auch noch einmal Gespräche miteinander geführt, wie wir die Zeit bis zum Ende der Saison verbringen wollen. Auch unter den verschiedenen Strömungen, die innerhalb der Mannschaft waren, hat sie es geschafft, diese Dinge beiseite zu schieben.

Was ist Ausschlag gebend gewesen, die Saison versöhnlich abzuschließen?

Es reicht nicht nur wenn man miteinander gut Fußball spielt, man muss füreinander gut Fußball spielen. Da war der entscheidende Punkt, dass sich die Mannschaft in der letzten Phase der Saison noch einmal selbst gut in Stimmung gebracht hat und das Füreinander zu aktivieren.

Wo steht der VfR Aalen im Vergleich zu anderen Vereinen?

Jeder Verein ist speziell. Das Arbeiten war hier völlig in Ordnung. Der VfR hat eine gute Struktur, die von der 2. Liga übrig geblieben ist. Man hat hier für die Zukunft eine solide Grundlage. Wir haben eine gute Zusammenarbeit gehabt. Ohne die gute Zusammenarbeit wären die drei Jahre nicht komplikationslos verlaufen. Da gehört viel Vertrauen zu.

Was trauen sie dem Verein in Zukunft zu?

Der Verein hat sich ja das Ziel gesetzt bis 2021 in der 2. Liga zu spielen. Ich hoffe, dass das funktioniert. Bis dahin ist ja auch noch ein bisschen Zeit, eine Mannschaft auf die Beine zu bekommen, die das schaffen kann. Ich wünsche meinem Kollegen Arigirios Giannikis alle Gute. Aber ich weiß: Die Dritte Liga ist schwer. Man muss schon sehr viel Schubkraft haben, um aus der Liga herauszukommen. Man sieht das ja an den Aufsteigern, ob das Magdeburg oder Paderborn sind und Holstein Kiel war.

Welchem Spieler trauen sie die 2. Liga zu? Es haben ja unter ihre Ägide schon welche geschafft.

Dominick Drexler (27, Holstein Kiel, Anm. d. R.) galt immer als Spieler, der es nie schaffen wird nach oben zu kommen. Ich habe immer eine gute Basis mit sogenannten Problemspielern gefunden. Ich habe auch mit ihm eine gute Basis gefunden. Er hat das ja oft auch wiederholt, dass er hier ein paar Dinge mitgenommen hat. Er hat das geschafft, ist auf dem Sprung in die Bundesliga. Das hätte ihm vor zwei Jahren, als er hier weggegangen ist, keiner zugetraut. So ein Spieler wie Sebastian Vasiliadis kann den Sprung schaffen. Auch Rico Preißinger kann es schaffen.

Wie beurteilen sie das Trainergeschäft, die Debatte um sogenannte jüngere Laptop-Trainer?

Allgemein ist in der Wirtschaft ein Trend vorhanden, da nimmt halt jeder gerne einen Jüngeren als einen Älteren, so ist es bei Trainern auch. Es gab einen besonderen Trainerlehrgang, über den ganz Deutschland spricht, in dem talentierte Trainer dabei waren. Doch auch da sind schon welche gescheitert. Ein älterer Trainer kann genauso eine Aufbruchstimmung erzeugen. Domenico Tedesco bei Schalke hat es geschafft, aber auch Jupp Heynckes und was viele vergessen Friedhelm Funkel, 64, mit dem sportlichen Leiter Erich Rutemöller, über 70 Jahre. Ich glaube, dass es keine Formel gibt, die für jung oder alt spricht. Man muss als Klub der Überzeugung sein, was man gerade braucht. Viele Trainer werden aus dem Bauch heraus verpflichtet. Beides kann richtig sein. Ich glaube nicht, dass ein jüngerer Trainer ein besseres Know how hat als ein älterer Trainer. Friedhelm Funkel, der mit Fortuna Düsseldorf in die Bundesliga aufgestiegen ist, kann genauso gut mit dem Computer umgehen wie die jungen Kollegen. Jeder Trainer muss mit Spielern umgehen können, sonst wird er keinen Erfolg haben.

Motivation ist immer ein großes Thema.

Motivation ist ein relativ großes Wort. Wenn es nur darum ginge, seine Spieler zu motivieren, dann glaube ich, würde man dem Trainerberuf nicht genüge tun. Ich glaube, dass man eine sehr gute Gerechtigkeitsschiene haben muss. Die Spieler müssen den Eindruck haben: Bei uns geht es gerecht zu, da kann nicht jeder machen, was er will. Auf die unterschiedliche Menschen muss ich eingehen und versuchen, sie zu einer Mannschaft zusammenzufügen.

Zu ihrer Zukunft: Würden sie als sogenannter Feuerwehrmann einspringen?

Ich glaube das machen alle Trainer, die aktuell nicht dabei sind. Es ist selten so, dass man den Tabellenersten, Zweiten oder Dritten übernehmen kann. Es ist meistens so, dass man einen Verein übernimmt, wo Unzufriedenheit herrscht, meistens in den unteren Tabellenregionen. Man muss dann sehen, dass aus dem Feuerwehrmann Konstanz wird. Im Fußball zählt auf Dauer immer Konstanz.

Soll es für sie mindestens die dritte Liga sein?

Im Moment sollte es die 3. Liga sein. Wenn man mal ein Jahr arbeitslos ist, macht man es auch in der vierten Liga. Man muss immer weg vom Wunschgedanken, sollte immer schauen, dass man mit beiden Füßen in der Realität steht. Die kann vierte Liga sein, kann sogar in manchen Situationen eine Klasse höher sein. Ich orientiere mich immer an der 3. Liga. Dann gehört man zu den Top-60 Trainern in Deutschland. Das zu sein, dafür muss man sehr dankbar sein. Das habe ich über Jahrzehnte hinbekommen.

Gibt es für sie eine Deadline, wann sie als Trainer aufhören?

Irgendwann hat man das Gefühl: Es ruft jetzt keiner mehr an. Solange einer anruft, mache ich das. Eine große Stärke von mir ist: Ich kann mich sehr schnell vorbereiten, sehr schnell drauf einstellen und kann, wie es die Situation veranlasst, auch mit umgehen.

Ihre Zeit in Aalen ist vorbei, sie sagten auch mal, kein zweites Mal einen Verein übernehmen zu wollen. Was vermissen sie an der Ostalb?

In Fachsenfeld, wo ich gewohnt habe, hatte ich ein sehr enges Umfeld, mit engen Nachbarn, die das völlig unabhängig voneinander bewertet haben ob man Trainer ist oder nicht. Das werde ich sicherlich vermissen, das wird übrig bleiben. Ich freue mich, wenn man über Aalen in der Zeitung liest. Ich werde Mitarbeiter in der Geschäftsstelle und Spieler vermissen und aus der privaten Umgebung. Für einen Trainer ist es wichtig, dass man nicht nur über Fußball redet.