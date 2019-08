Gegen 18 Uhr ist am Dienstgabend die Feuerwehr zu einem Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus in Mögglingen in der Schillerstraße alarmiert worden. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden, die Ursache ist bislang noch nicht bekannt. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Heubach, Böbingen, Mögglingen und Heuchlingen mit insgesamt 60 Feuerwehrkräften. Zum Zeitpunkt des Brandes hielt sich niemand in dem Haus auf.