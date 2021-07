Dachhaie sind im Raum Aalen/Essingen unterwegs

Ahnungslose Hausbesitzer werden im Raum Essingen/Aalen aktuell an der Haustüre oder telefonisch mit Angeboten für (angeblich) notwendige Reparaturen oder Serviceleistungen rund ums Dach gelockt. Ausgenutzt werden dabei auch Ängste, ausgelöst durch die aktuelle Unwetterthematik. Verkauft werden dabei oft unnötige Arbeiten oder reiner Pfusch, teilt die Kreishandwerkerschaft Ostalb mit.

Um das gesetzlich garantierte Rücktrittsrecht bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen (14 Tage Widerrufsrecht) auszuhebeln, wird meist schon am gleichen Tag mit der Einrichtung der Baustelle begonnen. Das böse Erwachen kommt nach Abschluss der Arbeiten. In vielen Fällen wird unqualifizierte Arbeit zu weit überhöhten Preisen geboten. Kein Wunder: Der Vertreter an der Haustüre und der Telefonverkäufer kassieren ihre hohen Provision gleich mit.

Kassiert wird die Rechnung meist sofort nach Abschluss der Arbeiten – am liebsten in bar. Geht es um Nachbesserung und Gewährleistung, hat der Auftraggeber in vielen Fällen das Nachsehen: Die mobile Handwerkerkolonne mit ihrem oft weit entfernten Firmenhauptsitz ist bereits in einer anderen Region – auf der Suche nach neuen Opfern.

Die Kreishandwerkerschaft Ostalb rät deshalb :

• Keine Auftragsvergabe an der Haustür oder am Telefon

• Vor Auftragsvergabe Rückfrage bei der Kreishandwerkerschaft, der Zimmerer- oder der Dachdecker-Innung

• Vergabe an örtliche Innungs-Betriebe, sie bieten Gewährleistung und Wartung, geben in der Regel vor der Auftragsvergabe ein Angebot ab, und verlangen keinesfalls eine sofortige Unterschrift an der Haustüre.