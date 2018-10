Dach der Tagesklinik wird saniert

Am Gebäude Hirschbachstraße 60, in dem die Psychiatrische Tagesklinik für Kinder und Jugendliche, betrieben von den Kliniken Ostalb, untergebracht ist, muss die Steildachkonstruktion nach festgestellten Wasserschäden dringend saniert werden. Hauseigentümer ist die Stadt Aalen. Der Technische Ausschuss des Gemeinderats hat jetzt einen Eilbeschluss über den Baubeschluss mit einem Kostenvolumen von 250 000 Euro bestätigt und gleichzeitig die notwendigen Zimmerer- und Holzbauarbeiten für 160 000 Euro vergeben. Mit diesen soll bereits am 5. November begonnen werden.