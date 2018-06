„Wenn Kinderfest ist, dann müssen die Kinder im Mittelpunkt stehen und vor allem Spaß haben“, nach dieser von Ortsvorsteher Eberhard Stark verkündeten Maxime sollten eigentlich immer und überall die Kinderfeste abgehalten werden. Da werden von der Schwarzfeldschule, beziehungsweise der Wellandhalle die Kinder mit musikalischer Begleitung durch die Jungmusiker des Musikvereins um Daniel Hübschle hinüber zum Festplatz beim SAV-Wanderheim geleitet, wo eigentlich alles schon „hergerichtet“ ist. Da sind die Luftballons für die Spielstraße aufgeblasen, sind die Blechdosen für das Dosenwerfen aufbebaut, haben die Helfer des Albvereins Speisen und Getränke vorbereitet und sind sogar schon die mit Helium gefüllten Luftballons an Ort und Stelle. In diesem Jahr soll nämlich der Rekordballon mindestens so weit fliegen, wie der im letzten Jahr, der es fast bis nach Prag geschafft hatte.

Unvermeidlich sind natürlich auch die Reden. Da heißt der Ortsvorsteher alle Ehrengäste, Gemeinde- und Ortschaftsräte, Pfarrer, Rektoren, Kindergartenleiterinnen und natürlich auch Pfarrer Gokenbach willkommen und darf Stadtkämmerin Daniela Faussner im Namen des OB’s den Kindern ein schönes Fest und viel Spaß wünschen. Schon beginnt das Programm mit den Jungmusikern und den Sportakrobatinnen des TSV um deren Leiterin Mariko Biermaier, schwärmen die Kinder aus in Richtung Spielstraße und lassen sich die Erwachsenen Kinderfestbier einschenken. Am Schluss sind alle zufrieden und hoffen, dass der eigene Ballon mit kräftiger Windunterstützung zum neuen Rekordhalter werden möge. (vo)