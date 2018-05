Seit einigen Wochen proben die rund 70 Kinder der Kinderkantorei Sankt Georg Nördlingen fleißig an ihrem Musical „Da staunt der Römer“. Aufführungen sind am Freitag, 1. Juni, um 18 Uhr und am Sonntag, 3. Juni, um 15 Uhr im Gemeindezentrum Sankt Georg, Hallgasse 7, in Nördlingen.

Und darum geht’s: Einen gutmütigen Herrn und einen echten Freund hat er, rundum versorgt ist er, sogar rauschende Feste kann er mitfeiern. Eigentlich hat der Sklave Onesimus alles, was er zum Leben braucht. Nur eines fehlt ihm: die Freiheit. Also beschließt er zu fliehen – von Kleinasien bis nach Rom führt der abenteuerliche Weg. Am Ende wird er schließlich doch gefasst. Macht man nun kurzen Prozess mit ihm?