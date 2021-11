Da ist der erste Heimsieg für die SG2H-Damen

Die Damenmannschaften der SG Hofen/Hüttlingen und des TSV Denkendorf haben sich am Samstag ein nervenaufreibendes Spiel geliefert. Erst in den letzten Minuten konnten die Handballerinnen der SG Hofen/Hüttlingen die Partie in der Württembergliga mit 31:30 für sich entscheiden.

Zu einer großen Aufregung kam es bereits zu Beginn des Spiels. Aufgrund organisatorischer Versäumnisse waren zum geplanten Spielbeginn um 18:25 Uhr keine Schiedsrichter anwesend. Unter Zustimmung beider Mannschaften übernahm ersatzweise das Schiedsrichterteam Linsenmaier/Deibert von der SG2H die Leitung des Spiels.

Nach einer Verzögerung von 45 Minuten erfolgte der Anpfiff des Duells. Das erste Tor konnte Simone Bieg erzielen und brachte somit die Damen in der heimischen Halle in Führung. Es entstand ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der SG2H und dem TSV Denkendorf. Die SG2H konnte während der ersten Halbzeit ihre knappe Führung beibehalten, schaffte es jedoch nicht, sich mit einem großen Torvorsprung vom TSV Denkendorf abzusetzen. So ertönte der Pfiff für die Halbzeit bei einem Spielstand von 18:16 für die SG Hofen/Hüttlingen. In der zweiten Hälfte des Spiels entwickelte sich ein ähnliches Spielgeschehen. Trotz der torgefährlichen Simone Bieg und Mona Bauer, die während des Spiels jeweils sieben Feldtore für die SG2H erzielen konnten, gelang es dem TSV Denkendorf immer wieder, auf Augenhöhe mit der SG2H zu kommen. Insbesondere in der 53. Minute entwickelte sich eine Zitterpartie für die SG2H. Kerstin Schlegel vom TSV Denkendorf brachte ihre Mannschaft mit 28:27 erstmalig in Führung. Drei aufeinanderfolgende Tore von Anne Schlossbach, Lisa-Marie Hirzel und Nina Funk brachten die SG2H hingegen zurück in das Spiel. In den letzten Minuten erfolgte ein harter Kampf, den die Damen der SG2H mit 31:30 für sich entscheiden konnten. Anzuerkennen ist auch die sehr gute Leistung der Torhüterin Barbara Fürst, die zahlreiche Torwürfe des TSV Denkendorf parierte.

Die SG2H steht damit weiterhin auf dem achten Tabellenplatz.