„Da gibt es immer Spektakel, wenn die spielen“: Essingen gegen Tübingen

Fußball-Verbandsligist TSV Essingen rast von Englischer Woche zu Englischer Woche. An diesem Mittwoch (18 Uhr) bereits empfängt die Mannschaft von Simon Köpf die TSG Tübingen. Und zu diesem Gegner hat Köpf eine Meinung: „Da gibt es immer Spektakel, wenn die spielen.“

Alleine das Torverhältnis von 54:66 lässt erahnen, was Köpf damit meint. Tatsächlich haben sich die Tübinger in 30 Partien noch nicht einmal die Punkte mit ihrem Gegner geteilt. 14 Siegen stehen 16 Niederlagen gegenüber. Bevor er sich aber dem Gegner weiter widmen wollte, hat Köpf noch einmal einen Blick zurückgeworfen.

Mit dem 1:1 beim Zweiten SSV Ehingen-Süd zeigte er sich alles andere als zufrieden, obwohl man anderes hätte vermuten können. Das resultierte zum einen daraus, dass er sich darüber ärgerte, dass seine Mannen das mehr als mögliche 0:2 gleich mehrmals ausgelassen hatten und zum anderen, dass er sich nicht mit den Entscheidungen des Schiedsrichters einverstanden zeigte. „Da sind einige strittige Entscheidungen dabei gewesen – und letztlich alle gegen uns. Das ist sehr ärgerlich, weil wir wirklich ein richtig gutes Spiel gezeigt haben“, so Köpf rückblickend.

Dazu hätte es auch noch einen Elfmeter geben müssen. An die Leistung also darf seine Mannschaft also gegen Tübingen anknüpfen, nur das Ergebnis sollte ein besseres sein. Wieder mit dabei sein werden Felix Nierichlo und Patrick Funk. Endrit Ibishi (Corona) und Jannik Wiedmann (Muskelfaserriss) werden gegen Tübingen nicht zur Verfügung stehen. Patrick Auracher ist noch angeschlagen, dürfte aber einsatzbereit sein.

„Tübingen ist eine Mannschaft, die es immer fußballerisch zu lösen versucht. Sie schießt viele Tore, kassiert aber auch viele Tore. In der Rückrunde ist sie bislang sehr stark unterwegs“, geht Köpf von einem heißen Tanz aus an diesem Mittwochabend. Seit sechs Spielen ist der TSV nun ungeschlagen, das soll auch nach der siebten Partie noch so sein.