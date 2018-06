Das hohe Niveau der Ausbildung im Fleischerhandwerk sowohl seitens der Ausbildungsbetriebe auf der Ostalb als auch seitens der Berufsschule in Schwäbisch Gmünd hat sich bei der DLG-Prüfung für Schinken und Wurst gezeigt. Je eine Bronze-, eine Silber- und eine Goldmedaille ging an Gmünder Berufsschüler.

Sie wird abgebissen, aufs Brot gelegt oder geschmiert – die Deutschen lieben Wurst und Schinken zu jeder Tageszeit und sind mit über 30 Kilogramm pro Kopf und Jahr die Weltmeister im Verzehr. Nirgendwo sonst auf der Welt gibt es eine Vielfalt wie hierzulande, wo es über 1500 Wurstsorten gibt.

Das Testzentrum der DLG (Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft) bewertet jährlich verschiedene Lebensmittel wie Brot, Milch und Milchprodukte, Wein und Bier und eben auch Wurst- und Schinkensorten. Die DLG-Experten untersuchen die Wurstspezialitäten nach definierten wissenschaftlichen Prüfkriterien. Aussehen, Zusammensetzung, Konsistenz, Geruch und Geschmack stehen dabei im Mittelpunkt. Auch der Sound wird geprüft: Verbraucher erwarten knackige Würstchen. Denn der Ton macht auch bei Wurst die Musik. Beiß- und Kaugeräusche sind die akustische Visitenkarte eines Würstchens.

Die Ergebnisse dieser sensorischen Produktbewertung werden ergänzt um eine Verpackungs- und Kennzeichnungsprüfung sowie um weitere Analysen.

Alles selbst gemacht

Bei der DLG-Prüfung in Bad Salzuflen wurden rund 5300 Produkte von 410 Herstellern geprüft. Auch die Fleischer-Azubis der Gewerblichen Schule Schwäbisch Gmünd stellten sich dieser Herausforderung und schickten verschiedene Produkte ein. Mittlerweile ist es schon Tradition, dass Fleischerklassen des zweiten und dritten Ausbildungsjahres auf diesem hohen Niveau ihr Können unter Beweis stellen. Die Wurstsorten stellten die Schüler innerhalb des Unterrichts in Teamarbeit her. Dabei lagen Planung, Rezepturbeschaffung und die Herstellung der eingesandten Produkte voll in den Händen der Schüler.

Sie erzielten je eine Bronze-, eine Silber- und eine Goldmedaille. Somit wurden alle eingesandten Produkte in der Spitzenklasse prämiert. Dies lässt auf die hohe Qualität der Ausbildung im Ausbildungsbetrieb und an der Gewerblichen Schule schließen. Dieses Jahr gab es die Bronzemedaille für die eingeschickte Lyoner, der Pizzafleischkäse erzielte eine Silbermedaille und die Gerauchte Schinkenwurst wurde mit einer Goldmedaille prämiert. Schulleiterin Sabine Fath, Abteilungsleiter und Klassenlehrer Andreas Ebner und Fachlehrer Suitbert Geiger freuen sich mit den ausgezeichneten Schülern der Fleischerklassen, Sven Ruppert, Arjan Gervalla, Maurice Hauck, Sebastian Grupp, Niklas Vetter, Tobias Fischer und Christian Banzhaf.