D-Mac springt in Nördlingen ein für Timbilla

Nach dem unerwarteten Abgang von Rashida Timbilla zu Weihnachten war rasches Handeln angesagt bei den Basketball-Bundesliga Damen XCYDE Angels aus Nördlingen. Wie soll der Ausfall der effektivsten Spielerin und Top-Rebounderin kompensiert werden?

Dank guter Kontakte konnten in kurzer Zeit mehrere Optionen aufgetan werden und relativ schnell wurde eine als die beste ausgearbeitet. Die Neuverpflichtung der Rieserinnen heißt Danielle McCray, ist 25 Jahre alt und kommt aus Florida. Die US-Amerikanerin durchlief das College-Programm der University Mississippi und sammelte anschließend in den europäischen Ligen Schwedens und Lithauens Europa-Erfahrung. Die 1,85 Meter große Spielerin gilt als athletischer Power Forward mit Stärken im Scoring und Rebounding, zwei für die Angels essentiell wichtige Kategorien. Dass „D-Mac“, wie die sympathische Amerikanerin genannt wird, gerade frei war, verdanken die Nördlinger einigen kuriosen Umständen, die vor allem ihrem letzten Einsatzland Litauen geschuldet sind. „Manchmal muss man auch ein wenig Glück haben, wenn es schon so dick kommt wie die unliebsame Weihnachtsbotschaft aus Kanada,“ meint sportlicher Leiter Kurt Wittmann.

Glück wird es auch brauchen, damit McCray bereits an diesem Sonntag (14 Uhr) beim Pokalkracher gegen Herne eingesetzt werden kann. Unmöglich ist es nicht, die ganzen bürokratischen Erfordernisse zu in so kurzer Zeit zu meistern und die Orga-Crew um Vorstandschef Micha Koch wird alles geben.