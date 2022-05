D-Junioren des VfR bezwingen VfB

Der fünfte Spieltag in der Talentrunde hielt eine ganz besondere Herausforderung für die D-Junioren des VfR Aalens bereit. Auf dem Spielplan stand das Rückspiel gegen die U 13 des VfB Stuttgarts. Hatten die Jungs vom VfR das Hinspiel in Stuttgart deutlich und souverän mit 2:0 gewonnen, war klar dass dieses zweite Spiel auf einem anderen Niveau stattfinden würde. Ein Blick auf die Kaderliste der Kicker aus der Landeshauptstadt zeigte, dass der VfB mit seinem gesamten U 13-Kader zur Partie in Aalen angerückt war.

Schon beim Anstoß lief Stuttgart die Heimmannschaft hoch an. Anfangs taten sich die Aalener Jungs mit dem permanenten Gegnerdruck und den engen Räumen schwer, schafften es aber immer wieder sich aus der Umklammerung des Gastes zu lösen.

Die hochtalentierten VfB-Kicker verbuchten mehr Spielanteile auf ihrer Habenseite - doch zählbares sprang nicht heraus. Im zweiten Drittel führte schließlich ein Fehler in der Aalener Hintermannschaft zum nicht unverdienten 1:0 für den VfB. In der weiterhin hart umgekämpften Partie taten sich die Aalener schwer. Nach der letzten Drittelpause kamen der VfR mit einer offensiveren Grundordnung zurück auf den Platz und schoben ihre Pressinglinie deutlich nach vorne. Stuttgart tat sich schwer mit diesem Spielansatz. Folgerichtig kam der VfR zu Torchancen und beide Aalener Stürmer netzten je einmal zum verdienten 2:1 des VfR.

Im Parallelspiel besiegte der SSV Ulm die U 13 vom SSV Reutlingen und verhalf so dem Jahrgang 2009 des VfR Aalens an die Spitze der Talentrunde im WFV.