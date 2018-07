D-Junioren der SGM sind Meister

Die Fußball-D-Junioren der SGM Dewangen/Fachsenfeld II (7er) sind Meister in der Kreisklasse VIII. Mit 24 Punkten und 77:16 Toren aus zehn Spielen setzten sich die Jungs der Jahrgänge 2005/2006 hervorragend in Szene.

Ein weiterer Höhepunkt in dieser Saison war die Teilnahme am internationalen Fußballturnier in Rovereto. Es spielten mit: Jannik Kuhn, Niklas Leis, Leon Liske, Tim Wiedmann, Christian Zeller, Paul Deger, Jannik Schnell, Sören Zwettler, Lukas Abele, Marc Hägele, Anton Vogel, Elias Hümer, Adrian Leis, Philipp Leis, Sam Kruse, Patrick Hassler, Justin Mayer, Tim Behringer, Michel Rückle, Philipp Ackermann, Loris Mangold, Jonas Koller, Marcel Betzler, Tom Mengemann, Nico Schäfer, Luca Schaal, Jonas Leßle, David Specht, Kilian Schlipf. Das Trainerteam: Stephan Ackermann, Steffen Hümer, Jürgen Kuhn und Andreas Wiedmann.