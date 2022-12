D-Jugend des Juniorteam Sechta steigt auf

Die erfolgreiche Hinrunde der D-Jugend-Fußballer des Juniorteams Sechta endet mit souveränem Aufstieg in die Bezirksstaffel.

In der Qualistaffel I, die aus insgesamt neun Mannschaften des Umkreises bestand, wusste das Juniorteam Sechta in allen acht Spielen zu überzeugen. Mit einem Torverhältnis von 48:2, das einen Durchschnitt von sechs geschossenen Toren pro Spiel bedeutet, beendete die Mannschaft der Spielgemeinschaft die Hinserie verdient auf dem ersten Tabellenplatz. Am Ende stand somit auch der souveräne Aufstieg in die Bezirksstaffel zur Rückrunde zu Buche.

Als Anerkennung dafür erhielt das Team passende „Aufsteiger T-Shirts“, gesponsert von der Firma Bux aus Unterschneidheim In der Rückrunde warten nun namhafte Gegner, wie beispielsweise die Zweitvertretung des 1. FC Heidenheim, sowie des VfR Aalen, auf das junge Team. Die weiteste Fahrt wird es wohl zur SGM Mutlangen geben, sofern dieses Spiel in der einfach ausgespielten Runde auswärts stattfinden sollte. In der derzeit gespielten Hallenrunde konnte das Team im Dezember zudem die dritte Runde erreichen. Diese wird am Wochenende (21. und 22. Januar) ausgespielt, ehe eine Woche später die Endrunde stattfindet.

Das Fazit für die Hinrunde dieser Altersklasse fällt somit also durchweg positiv aus. Der Fokus für die Rückrunde liegt natürlich darauf, guten Fußball zu zeigen und von den Erfahrungen in der Bezirksstaffel zu profitieren.

Für das Juniorteam Sechta waren auf dem Feld aktiv: Paul Braun (SCU), Marius Bux (SV/DJK), Constantin Fromann (SVK), Lorenz Geiger (SCU), Leo Maile (SCU), Nico Rieger (SVK), Luca Rieger (SVK), Niklas Stempfle (SV/DJK), Linus Stern (VfB), Alois Taglieber (SV/DJK), Miriam Werner (VfB) und Marius Wildermuth (VfB). Trainiert wurde das Team von Daniel Hänle (SCU) und Jürgen Zech (FSV).