Dörrer nach 15 Sekunden K.o.

Das hat sich Daniel Dörrer sicherlich anders vorgestellt. Nach nur 15 Sekunden musste der Kickboxer am vergangenen Samstagabend seine K.o.-Niederlage anerkennen. Gegen den Frankfurter Christian Eckerlin (32 Jahre) hat der „Peaceful Warrior“, der einst in Ellenberg wohnhaft war und zwischenzeitlich nach Thailand ausgewandert ist, in Hamburg beim German MMA Championship überraschend früh verloren. Während Eckerlin nun weiter von einer Titelchance träumen darf, geht es für Dörrer wieder zurück in seine Wahlheimat. „So etwas ist mir in meinen 216 Kämpfen noch nicht passiert. Ehrlicher Glückwunsch an Christian“, verkündet Dörrer auf Facebook.