Dämpfer für TSV-Volleyballer

Zu Gast beim SV Fellbach III haben sich die TSV-Volleyballer aus Ellwangen einen heißen Kampf geliefert. Allerdings steht am Ende eine 2:3-Niederlage. Immerhin einen Punkt konnten die Ellwanger entführen, ein kleiner Wermutstropfen bleibt jedoch.

Im Vorfeld der Partie war der Begriff Topspiel unumgänglich. Den Tabellenführer der Landesliga Nord aus Ellwangen trennten lediglich zwei Punkte vom Gastgeber und Tabellendritten aus Fellbach. Ellwangens Trainer Jürgen Schwenk stellte seine Mannen auf die gut organisierten Fellbacher ein. Zu Beginn von Satz eins zeigten beide Mannschaften eine starke Leistung. Den besseren Start erwischte aber Fellbach. Die Ellwanger fanden keinen Zugriff auf das Spiel sodass zu Ende des Satzes ein 26:24 für Fellbach auf der Anzeigetafel stand. Deutlich Fahrt nahm die Partie dann erst in Satz zwei auf, wobei der SV Fellbach etwas zurückschraubte. Ellwangen konnte die Angriffe der Kappelbergstädter gezielt ausschalten. Besonders erwähnenswert ist die gute Abwehrarbeit von Chris Kopp, der ein ums andere Mal harte Angriffschläge im Spiel halten konnte. Die Ellwanger drehten auf und machten den Sack in Satz zwei schlussendlich recht klar mit 25:15 zu.

van der Jagt geht voran

Satz drei verlief ähnlich dominant, weil die Virngrundrecken dem SVF keinen Zugriff mehr aufs Spiel gewährten. Die Konzentration auf Ellwanger Seite war hoch und ein stark aufspielender Tobias van der Jagt, der für Jannis Hirschmiller auf die Diagonalposition gerückt war, ging im Angriff voran. So stand ein erneuter 25:15-Zwischenerfolg und ein 2:1 in Sätzen für den TSV zu buche. Was den Fellbachern in Satz eins wiederfuhr, sollte in Satz Nummer vier nun die VirngrundRecken treffen. Eine Kombination aus mangelnder Konzentration und sichergeglaubtem Spielverlauf führte zu einem dauerhaften Rückstand der Männer von der Jagst von bis zu sechs Punkten im Satzverlauf.

Ein Wechsel im Zuspiel von Winfried Lingel auf Lenard Schwenk brachte den TSV zwar noch auf 23:24 heran, konnte den Satzverlust mit 23:25 aber nicht mehr verhindern. Somit stand ein 2:2 in Sätzen, was ein Ringen um jeden Punkt im fünften Satz, dem Tie-Break zur Folge hatte. Die Luft war raus, ein schwerer Start in den Tie-Break und ein 10:15 besiegelte die 2:3 TSV-Auswärtsniederlage. Am Samstag in zwei Wochen, geht es im Saisonfinale in der Ellwanger Rundsporthalle darum sich eine schlagkräftig Position für das letzte Auswärtsspiel der Saison zu sichern.

TSV Ellwangen: Jannis Hirschmiller, Markus Hoffmann, Christian Kopp, Karrrle Lingel, Winfried Lingel, Linus Liss, Martin Pfitzer, Markus Schimpf, Lenard Schwenk, Tobias van der Jagt, Tom Wenczel, Simon Ziegler