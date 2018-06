Czada kritisiert AfD-Kollegen

Zoff in der Afd: Der AfD-Kreisrat Jan-Hendrik Czada kritisiert seine Parteikollegen Markus Widenmeyer und Harald Pfeiffer.

Der neue AfD-Landtagsabgeordnete Markus Widenmeyer hatte am Mittwoch sein Landtagsmandat niedergelegt. Er war erst vor zwei Wochen in die Fraktion aufgenommen worden und hatte im Januar das Mandat als Nachrücker von AfD-Parteichef Jörg Meuthen angenommen, der ins Europaparlament gewechselt war.

Innerparteiliche Verhandlungen des Landesvorstandes und der Landtagsfraktion mit dem nächsten Nachrückkandidat Harald Pfeiffer, Sprecher des Kreisverbandes Böblingen, seien laut Czada gescheitert.Der Landesvorstand hätte in Abstimmung mit der Landtagsfraktion am vergangenen Dienstag beschlossen, Harald Pfeiffer darum zu bitten, die Annahme des Mandats zu überdenken. Czada sagt: „Bereits im November war es im Bundestag Flurgespräch, dass Markus Widenmeyer sein Mandat nicht annehmen wolle, demzufolge ich der Nachrücker im Landtag sei. Zu einem späteren Zeitpunkt jedoch, dass er nun das Mandat zum Schein kurzzeitig annehmen wolle, um einen anderen Kandidaten zu platzieren. Diese Darstellung ergab sich unter anderem aus Gesprächen mit mehreren Bundestagsabgeordneten“, so der Kreisrat. Der Vorgang sei auch auf Landesebene belegt. Czada verurteilt das Verhalten von Markus Widenmeyer und Haralf Pfeiffer scharf. „Ich bin fassungslos. Ich habe die Partei vor fünf Jahren als Idealist mit aufgebaut. Aber nicht als eine Partei, die versucht das Recht auszutricksen“, so Czada weiter.

Es sei erwiesen, dass Markus Widenmeyer zu seinem Abgang gelogen habe, sein Ausscheiden geplant habe und das geltende Recht umgehen wollte. Markus Widenmeyer habe die Öffentlichkeit und die Fraktion zum Vorteil eines Dritten getäuscht. Kurzauftritte in Parlamenten mit solchen Abgängen dürften kein politischer Stil sein, erklärt Czada. „Tricksereien, Lug und Betrug, davon distanziere ich mich in aller Deutlichkeit. An Harald Pfeiffer klebt ein illegitimes Landtagsmandat“, sagt der Kreisrat.

Der Rücktritt von Markus Widenmeyer erscheine so, als sei dieser nach wenigen Tagen wegen Antisemitismus erfolgt. Dabei sei der Fall Gedeon schon bei Mandatsannahme bekannt gewesen, ebenfalls gehöre Gedeon nicht der Fraktion an. Harald Pfeiffer stelle sich hierbei hinter Markus Widenmeyer und seine Begründung. Wenn er nun selbst bedenkenlos nachrückt, sei das Maximum an Unglaubwürdigkeit erreicht“, sagt Czada. Zur aktuellen Debatte in der Landesregierung um eine Reform des Wahlgesetzes sagt Czada: „Der aktuelle Fall zeigt die Unzulänglichkeiten des Wahlgesetzes auf. Es kann nicht sein, dass Einzelpersonen über die Mandate im Landtag entscheiden. Mit einer Landesliste, wie sie in anderen Bundesländern üblich ist, wären solche Tricksereien und vermutlich auch der Fall Gedeon erspart geblieben.“