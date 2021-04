Czada ist Direktkandidat der AfD

Die AfD-Kreisverbände Aalen und Heidenheim haben Jan-Hendrik Czada zum Bundestagskandidaten für den Wahlkreis 270 Aalen/Heidenheim gewählt. Bei einer gemeinsamen Aufstellungsversammlung habe der 40-jährige Diplom-Politologe eine große Mehrheit der 37 stimmberechtigte Mitglieder erhalten, heißt es in einer Pressemitteilung der AfD. Czada ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Deutschen Bundestag und arbeitet für den Göppinger Bundestagsabgeordneten Volker Münz. Bis 2019 gehörte er dem Kreistag im Ostalbkreis an. Der frisch gewählte Direktkandidat sagte, er wolle im Wahlkampf aufzeigen, „dass wir politische Veränderungen brauchen“. In den kommenden Monaten sei vorgesehen, ein Wahlkampfteam aufzustellen und den anstehenden Wahlkampf organisatorisch vorzubereiten. „Der Wahlkampf beginnt jetzt“, so Czada in seiner Abschlussrede an die Mitglieder.