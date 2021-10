Crowdfunding ermöglicht Vereinsfahne

Die Aalener Sportallianz hält an Traditionen fest und kann sich dank eines erfolgreichen Crowdfunding-Projekts auf der Onlineplattform der VR-Bank Ostalb eine neue, handgefertigte Vereinsfahne anschaffen. Dank der Spenden von 91 Unterstützern ist ein Betrag von 5495 Euro zustande gekommen, darunter die Zuspenden der VR-Bank Ostalb in Höhe von 2675 Euro. „Mit dieser neuen Vereinsfahne wollen wir die Tradition der drei Gründungsvereine DJK Aalen, MTV Aalen und TSV Wasseralfingen als Aalener Sportallianz weiter fortsetzen und aufwerten“, freut sich Karl-Heinz Vandrey als Vertreter der Aalener Sportallianz Die neue Fahne soll an Veranstaltungen, Umzügen und Volkstrauertagen zur Verfügung gestellt werden. Mit der Crowdfunding-Plattform „Viele schaffen mehr“ biete die VR-Bank Ostalb einen digitalen Ort der Begegnung, an dem gemeinnützige Projekte und Unterstützer zueinanderfänden, betont Marktgebietsleiter Alexander Schmid.