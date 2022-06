Crossover bei der „Open Stage“ im KubAA

Crossover ist angesagt bei der letzten „Open Stage“ vor der Sommerpause am Donnerstag, 7. Juli, um 19.45 Uhr im KubAA.

Sonja Felkel ist mit ihrem Singer-Songwriter-Debüt „Welcome to your life“ an diesem Donnerstag dabei. Sie schreibt Lieder, die sich stilistisch zwischen Jazz, Country, Chanson und Rock bewegen. Ihre Texte erzählen vom Leben und sind ein Fenster zu ihrer Seele. Der geniale Pianist Peter Maile begleitet sie einfühlsam und setzt dabei eigene Akzente.

Gernot Rupp hat sein E-Cello im Gepäck. Er studierte in Wien und Graz Cello und Gesang und nimmt seit 2013 regelmäßig an Workshops und Masterclasses bei Sonja Felkel mit Schwerpunkt Pop-Gesang teil. Seit 2016 lässt er sich am Complete Vocal Institute Kopenhagen zum ‚Authorised CVT Teacher‘ ausbilden. Auch als Tenorsolist in etlichen Bach-Kantaten, Messen und Magnificats sowie Oratorien, war er bereits zu hören. Mit der Formation wienerliederPLUS pflegt er die Wiener Musik, wobei nicht nur die Stimme, sondern auch der Klang des Cellos mit Akkordeon unvergleichlich harmoniert. Von der Aalener Popinstitution „Vereinsorchester“ wird er jedes Jahr eingeladen mit seinem E-Cello beim Galgenbergfestival Sommer-Open Air zu rocken. Gernot Rupp begleitet sich mit Hilfe von live eingespielten Loops bei seinen eigenen Songs und verbindet so seine Liebe zum Gesang mit dem stimmungsvollen und vielseitigen Klang seines E-Cellos.

Julian Eger-Benninger ist 25 Jahre alt und studiert Software & Datenanalyse in Aalen. Auf der Bühne präsentiert er eigene Gedichte. Es geht ihm darum, Gefühlen und Ideen eine Form zu geben und Worte für das zu finden, was vorher nicht in Worte gefasst werden konnte. „Ich möchte sie vortragen, weil es zumindest ein wenig unangenehm ist, die Machenschaften des eigenen Verstandes offenzulegen. Ich wäre also neugierig, ob jemand eine Resonanz darauf finden kann“ lädt der junge Poet auf der KUBAA-stage-Bühne ein.

Marco Kappel steht mit seiner fünften Single „Wir reißen uns los“ auf der KUBAA-Stage-Bühne. Sein Weg als Musiker hat sich schon sehr früh abgezeichnet. Mit nur sechs Jahren spielt er drei Instrumente, mit sieben folgte der erste Auftritt und nur ein Jahr später teilt er mit der Joe Williams Band die Bühne. 2012 bewirbt sich Marco Kappel bei der bekannten Casting-Show DSDS Kids und erobert mit Metallicas “Nothing Else Matters” die Herzen von Jury und Publikum. Marcos Traum wird wahr: Er wird zum Gewinner von DSDS Kids! Seitdem ist das junge Talent nicht mehr aufzuhalten! Nach zwei Cover-CDs, wagt er sich 2017 an seine erste eigene Single. „Ich halte durch“ wird im Januar 2018 auf sämtlichen Plattformen veröffentlicht und bekommt sofort begeistertes Feedback. An diesem Donnerstag präsentiert er seine neuesten eigenen Songs.

Das Quartett wird begleitet von der KubAA-Hausband unter Leitung von Matthias Kehrle.