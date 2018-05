Crosslaufmeisterschaften: Über Stock und Stein

Die beiden Leichtathletikvereine LAC Essingen und LSG Aalen richten am Samstag, 3. Februar, gemeinsam die baden-württembergischen Meisterschaften der Crossläufer aus. Die ersten Läufer, die Jüngsten, starten um 11 Uhr an der Schönbrunnenhalle auf ihre Zwei-Kilometer-Strecke. Um 14.15 Uhr sind zum Abschluss die Langstreckler mit 7,4 zu absolvierenden Kilometern dran.

Insgesamt 420 Läufer aus dem Badischen und dem Württembergischen Landesverband haben gemeldet. Besonders stark vertreten, was Qualität und Quantität anbelangt, sind natürlich die Läufer aus der Region. Die LSG schickt 26 Sportler ins Rennen, die LG Rems-Welland 21, der TV Unterkochen zwei Nachwuchsläuferinnen und der LC Aalener Spion, der MTV Aalen und die DJK Ellwangen-SG Virngrund je einen Starter. Mit einem großen Teilnehmerfeld treten auch die Laufhochburgen SSV Ulm 1846, LAC Freiburg, LAV Stadtwerke Tübingen, VfB LC Friedrichshafen, die LG Brenztal oder die LG farbtex Nordschwarzwald an. Während die LSG eher bei den Mädchen und Frauen viel Qualität an den Start bringt, ist die LG Rems-Welland traditionell in den Seniorenklassen eine Bank. In der M 45 zum Beispiel gehen mit Markus Hübner, Steffen Böhm, Stefan Donn und Oliver Kisslinger gleich vier LGler ins Rennen, in der M 50 darf sich Carsten Lecon für die LG einiges ausrechnen. Und in der M 55 ist die LSG mit Gerhard Emmenecker vertreten.

Männer das stärkste besetzte Feld

Im mit 55 Läufern am stärksten besetzten Feld der Männer bekommen es die drei Essinger Johannes Putzker, Felix Strehle und Christian Plath mit einigen Konkurrenten von nationalem Rang zu tun, zum Beispiel Lukas Eisele von der LG Filder. In der U 23 gilt Jens Mergenthaler vom SV Winnenden als Favorit. In der Frauenklasse hingegen taucht in der Meldeliste gleich mehrmals die LSG auf: Mit Prisca König, Carlotta Meyer-Ranke, Alicia Maier und Bianca Vetter geht ein starkes Team an den Start, auch Freya Wenske von der LG ist hier vertreten.

Im Feld startet zudem EM-Teilnehmerin Elena Burkard von der LG farbtex Nordscharzwald. In der Klasse der U-20-Läuferinnen bekommt es 800-Meter-Ass Leonie Horn von der DJK Ellwangen-SG Virngrund gleich mit fünf LSGlerinnen zu tun. Und was ist Crosslauf genau? Crosslauf, kurz Cross, Querfeldein- oder Geländelauf genannt, ist eine Variante des Laufsports, bei der das schnelle Durchlaufen von profiliertem Gelände abseits befestigter Wege im Vordergrund steht. Crosslauf ist gegenüber dem Straßenlauf oder dem Laufen auf der Bahn koordinativ anspruchsvoller.

Überwiegend Wiesengelände

Die Strecke muss in einem offenen oder waldreichen Gebiet liegen, möglichst mit Gras bedeckt und mit natürlichen Hindernissen versehen sein, die allerdings den Läufer nicht gefährden sollen. Die Läufe finden in der Regel auf einem Rundkurs von 1750 bis 2000 Meter Länge statt. So auch in Essingen. Dort führt die Strecke die Läufer zunächst weg von der Halle entlang der Wohnbebauung hin zum Albtrauf und mündet dann in einen Rundkurs, der je nach Altersklasse ein- oder mehrmals absolviert werden muss. Dabei haben die Teilnehmer überwiegend Wiesengelände unter ihren Laufschuhen – es wird mit Spikes gelaufen – einige Anstiege und Hindernisse machen den Parcours anspruchsvoll.

Start und Ziel: Schönbrunnenhalle Essingen.

Zeitplan: 11 Uhr (Einlagewettbewerb) M/W U 12 (Jahrgänge 2007/2008) ca. 2,0 km; 11.15 Uhr (Einlagewettbewerb) M/W U 14 (2005/2006) ca. 2,0 km; 11.45 Uhr: M/W U 16 (2003/2004) ca. 2,0 km; 12.35 Uhr: Mittelstrecke Männer, M/W U 18, ca. 4,1 km; 13 Uhr: Frauen, W U 23, Seniorinnen W 45 bis W 95, Senioren M 60 bis M 95: ca. 4,1 km; 13.40 Uhr: M U 20 und Senioren M 45 bis M 55, ca. 5,2 km; 14.15 Uhr: Langstrecke Männer, M U 23 und M 35/40, ca. 7,4 Kilometer.

Infos: lac-essingen.de und ladv.de.