Crosslauf: Böhm, Götz und Donn erfolgreich

Von der U 18 bis zu den Senioren, von 4,1 bis 10,1 Kilometer: In Ingolstadt sind die Deutschen Meister 2019 im Crosslauf ermittelt worden. Die Läufer haben sich bei guten Bedingungen im zentral gelegenen Hindenburgpark gemessen. Die Anlage bot einen schönen Kurs und Rahmen für die Titelkämpfe. Mit dabei auch der LAC.

Für Essingen gingen über die 6,4 Kilometer-Distanz Steffen Böhm, Stefan Donn und Alexander Götz an den Start. Die drei Essinger schlugen sich in ihren Altersklassen wacker. Schnellster des Essinger Teams war Steffen Böhm in 25:56 Minuten (23. Platz M 45), gefolgt von Stefan Donn in 26:07 Minuten (24. Platz M 45). Alexander Götz auf dem 21. Platz der Altersklasse M 40 in 26:08 Minuten vervollständigte das ausgeglichene Teamergebnis. In der Mannschaftswertung der Altersklasse M 40/M 45 reichte es in der Endabrechnung zum achten Platz.