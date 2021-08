Crailsheimer überzeugen in Frankreich

Für das Rückspiel im Test gegen die Alliance Sport Alsace reiste der Basketball-Bundesligist HAKRO Merlins Crailsheim am Sonntag ins französische Gries. Die Zauberer kamen deutlich besser in die Partie als noch am Freitag vor heimischer Kulisse (67:69), liefen dennoch zunächst einem Rückstand hinterher. Nach einem starken Schlussviertel (17:10) steht der dritte Sieg der laufenden Vorbereitung auf der Haben-Seite der Crailsheimer – 72:68. Die Neuzugänge um TJ Shorts II überzeugten auch in Frankreich wieder.

Zwei Tage nach der knappen Niederlage zuhause gegen ASA waren die Zauberer zu Gast im kleinen Gries kurz hinter der deutsch-französischen Grenze. Die ersten sechs Punkte der Partie erzielte der Shooting Guard Terrell Harris von der Dreierlinie. Die Franzosen erwischten, wie auch schon im Hinspiel in der HAKRO Arena, den besseren Start und konnten sich zwischenzeitlich mit 10 Punkten absetzen. Die Zauberer aber kämpften sich in die Partie und gingen mit einem knappen 19:17-Rückstand ins zweite Viertel. Dieses blieb ausgeglichen. Die Hausherren aus der französischen ProB gingen mit einer 45:39 Vorsprung in die Kabine. Auffälligste Spieler der ersten Halbzeit waren Jaren Lewis und TJ Shorts, die zusammen 15 Punkte erzielten. Im dritten Viertel kamen die Gäste aus Crailsheim bis auf drei Zähler an ASA heran. Fünf Minuten vor Ende der Partie gingen die HAKRO Merlins mit 66:63 in Führung. Diese gaben sie in der Schlusszeit nicht mehr aus der Hand und fuhren einen 72:68-Sieg ein. Topscorer der HAKRO Merlins wurde TJ Shorts II mit 13 Zählern.

Am Donnerstag geht es für die Zauberer zum Test nach Bamberg, bevor sie nächsten Sonntag, 5. September 2021, im vorletzten Vorbereitungsspiel der neuen Saison ratiopharm ulm in der HAKRO Arena Crailsheim empfangen. Karten gibt es unter hakro-merlins.reservix.de.