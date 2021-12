Crailsheimer Jahresabschluss in Chemnitz

Die Landesregierung von Baden-Württemberg hat die Corona-Regelungen angepasst. Ab Montag, dem 27. Dezember 2021 gilt eine neue Verordnung. Die einzelnen Beschränkungen der Alarmstufe II wurden an das aktuelle Infektionsgeschehen angepasst und verschärft. Für die Heimspiele der Crailsheimer Basketballer verändert sich die Lage folgendermaßen: Maximale Zuschauerkapazität von 500 Personen, 2G-Plus-Regelung – Ausgenommen von einem zusätzlichen negativem Schnell- (nicht älter als 24 Stunden) oder PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) sind dann nur noch: Personen, die vor nicht mehr als drei Monaten ihre vollständige Schutzimpfung abgeschlossen haben, Genesene Personen, deren Infektion mit dem Coronavirus nicht länger als drei Monate zurückliegt, Personen, die ihre Auffrischungsimpfung erhalten haben, Personen, für die keine Empfehlung der Ständigen Impfkommission hinsichtlich einer Auffrischungsimpfung besteht – also insbesondere Kinder und Jugendliche mit vollständigem Impfschutz bis einschließlich 17 Jahre, FFP2-Maskenpflicht für alle Personen ab 18 Jahren

Seit Montag, 27. Dezember 2021 gelten in Baden-Württemberg neue Corona-Regelungen. Ab sofort dürfen maximal 500 Zuschauer die Heimspiele der HAKRO Merlins Crailsheim besuchen. Außerdem gilt weiterhin 2G-Plus, die Ausnahmen wurden angepasst. Von der Testpflicht sind nun nur noch Personen ausgenommen, die vor nicht mehr als drei Monaten ihre vollständige Schutzimpfung abgeschlossen haben, genesene Personen, deren Infektion mit dem Coronavirus nicht länger als drei Monate zurückliegt, Personen die ihre Auffrischungsimpfung (Booster) erhalten haben und Personen, für die keine Empfehlung der Ständigen Impfkommission hinsichtlich einer Auffrischungsimpfung besteht – also insbesondere Kinder und Jugendliche mit vollständigem Impfschutz bis einschließlich 17 Jahre. Außerdem gilt ab sofort eine FFP2-Maskenpflicht für Personen ab 18 Jahren in der Arena Hohenlohe.

Zum Jahresabschluss reist der Tabellenachte die HAKRO Merlins Crailsheim am Mittwoch gen Sachsen und treffen am Donnerstagabend um 20.30 Uhr (live ab 20.15 Uhr auf MagentaSport) auf die NINERS Chemnitz (7.). Das Team von Coach Rodrigo Pastore konnte zuletzt sechs ihrer letzten sieben Pflichtspiele gewinnen und steht genau wie die Gäste aus Hohenlohe bei acht Punkterfolgen in der Basketball-Bundesliga.

Nachdem ihre Partie gegen Göttingen zuletzt aufgrund von mehreren Coronafällen abgesagt werden musste, meldeten sich die Ostdeutschen am Montagabend mit einem 82:78-Overtime-Sieg bei den FRAPORT Skyliners zurück. Die ewige Bilanz zwischen den beiden Mannschaften spricht für Crailsheim – doch die NINERS haben sich seit ihrem Aufstieg vor zwei Jahren in dieser Saison als klarer Playoff-Kandidat etabliert.

Eine mehr als erfolgreiche Woche liegt hinter den HAKRO Merlins. Die beiden Weihnachtsspiele sorgten für einen erneuten Euphorie-Schub in Hohenlohe – zwei der drei großen B’s kamen in die Stierkampfarena und wurden besiegt. Zuerst der am Ende souveräne Erfolg am 23. Dezember gegen Brose Bamberg und dann noch das Highlight am zweiten Weihnachtstag.

Der bis dato Tabellenführer des deutschen Oberhauses FC Bayern München konnte die Festung Arena Hohenlohe nicht stürzen und musste sich verdient dem Team von Trainer Sebastian Gleim mit 68:77 geschlagen geben. Mit acht Siegen aus 13 Spielen stehen die Zauberer knapp hinter den Playoff-Rängen und liegen mehr als im Soll. Man ist auf einem guten Weg das oberste und wichtigste Ziel „Klassenerhalt“ zu erfüllen.

Im FIBA Europe Cup erreichten die Crailsheimer als Tabellenerster die zweite Runde und im MagentaSport BBL-Pokal gehört man zu den letzten vier verbleibenden Teams, die im Februar in Berlin um den Pott kämpfen. Das Zwischenfazit könnte kaum erfreulicher ausfallen – ein Sieg zum Jahresabschluss würde es aber noch ein wenig aufhübschen. Es wartet ein starker Gegner auf die HAKRO Merlins. Chemnitz hat sich schnell nach ihrem Aufstieg vor zwei Jahren in der Bundesliga etabliert. Nach einer guten letzten Saison (14. Platz), greift das Team von Headcoach Rodrigo Pastore nun die Playoff-Plätze an und hat einen tief besetzten Kader.

Außerdem stehen sie, wie auch die Crailsheimer im TOP FOUR des Pokals. „Nachdem Chemnitz schon in der letzten Saison einen guten Schritt in der BBL gemacht hat, gehören sie dieses Jahr klar zu den Playoff-Teams“, sagt Gleim. Diese Meinung hat er nicht exklusiv – viele Basketballexperten schwärmen von den Sachsen. „Chemnitz ist ein sehr vielseitiges Team, mit einigen großen Spielern, viel Athletik und reichlich Erfahrung. Es wird eine tolle Challenge für uns“, fügt Gleim über den kommenden Gegner hinzu. Besonders heiß wird bei den Zauberern Terrell Harris sein. Der Shooting Guard trifft am Donnerstag auf seinen ehemaligen Verein und altbekannte Gesichter. „Ich freue mich sehr auf das Spiel gegen Chemnitz. Ich bin dankbar, dass Rodrigo Pastore mir damals die Chance gegeben hat in der BBL zu spielen“, so der EX-NINER.

Erneut im Fokus wird Liga-Topscorer TJ Shorts II stehen. Gegen Bayern München hielt er sich lange im Punkten zurück, verteilte dafür Assists und holte einige wichtige zweite Bälle. Nach dem Seitenwechsel drehte er dann aber seinen Turbo auf und attackierte mehrfach die Switch-Defense der Münchner und kam am Ende wieder auf 21 Zähler. Insgesamt zwölf Mal trafen die beiden Teams in der Historie aufeinander. Die letzten neun Partien konnten die HAKRO Merlins für sich entscheiden – zuletzt im April in der Messe Chemnitz mit 85:73.