Crailsheimer Bundesliga-Basketballer starten mit Niederlage

Die HAKRO Merlins Crailsheim sind mit einer Niederlage in ihre dritte Saison in der Basketball-Bundesliga gestartet. Bei den Eisbären Bremerhaven unterlag das Iisalo-Team mit 93:80. An eine gute erste Halbzeit konnte der Aufsteiger nach dem Seitenwechsel nicht mehr anknüpfen.

Als Team spielten sich die Zauberer in die Partie hinein und gewannen offensiv mehr und mehr Selbstvertrauen. Ein paar Turnover und zweite Chancen für den Gegner zu viel sorgten jedoch dafür, dass die Bremerhavener nach ihrer ersten Auszeit (9:11) die Oberhand gewannen und mit einem 21:16 in die erste Viertelpause gingen. Im zweiten Abschnitt hatte Michael Cuffee seinen Comeback-Auftritt in der Bundesliga und brachte die HAKRO Merlins mit zwei Dreiern in Serie in Front (25:29). Dass die Zauberer diese Führung bis zur Halbzeit nicht mehr abgaben, lag auch an Ben Madgen: Der Australier trug satte 18 Punkte zum 38:44-Halbzeitstand bei. Den besseren Pausentee hatten allerdings die Eisbären in der Kabine, denn die Crailsheimer mussten dem Heimteam nach dem Seitenwechsel wieder die Führung überlassen. Elf Punkte betrug der Rückstand der Gäste vor dem Schlussviertel (67:56). Nicht zu viel, um sich noch einmal aufzubäumen. Nach dem 67:63 riss der Faden wieder, während den Hausherren nun fast alles gelang. Erst beim 88:69 stoppte der Lauf und die Merlins gaben bis zur Schlussminute alles, um den Rückstand noch einmal zu verkürzen. Abermals angeführt von Ben Madgen stellten die Merlins letztendlich noch auf 93:80.

Merlins-Trainer Tuomas Iisalo: „In der ersten Halbzeit waren wir in einer guten Position, hatten sogar die Chance noch weiter davonzuziehen.“