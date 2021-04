Crailsheimer Aufholjagd kommt zu spät

Zum Auftakt des 27. Spieltages der Basketball-Bundesliga trafen die HAKRO Merlins Crailsheim auf den SYNTAINICS MBC. Während die Zauberer vor zwei Tagen die Telekom Baskets Bonn zu Gast hatten und mit dem 91:88-Erfolg die erste Playoff-Teilnahme der Vereinsgeschichte sicherten, mussten die Weißenfelser im Ostderby gegen Aufsteiger NINERS Chemnitz antreten. Die Mannschaft von Silvano Poropat musste sich in dem umkämpften Spiel mit 84:86 geschlagen geben und reiste nun mit einer Bilanz von sieben Niederlagen in Folge nach Ilshofen. Den Zauberern war von Beginn an die fehlende Energie anzumerken. Gegen einen couragiert aufspielenden MBC machte sich das zweite Spiel binnen zwei Tagen deutlich bemerkbar, sodass die Hohenloher zu keiner Zeit in einen wirklichen Lauf kamen. Bereits zur Halbzeit konnten sich die Gäste eine Acht-Punkte-Führung erspielen, im dritten Viertel bauten sie den Vorsprung noch weiter aus. Die Aufholjagd der Zauberer in den Schlussminuten kam jedoch zu spät, sodass man sich am Ende mit 77:82 geschlagen geben musste.

Zauberer gegen Wölfe: bereits zum dritten Mal in dieser Saison kam es zu diesem Aufeinandertreffen. Während die Gäste aus Sachsen-Anhalt das erste Aufeinandertreffen im MagentaSport BBL Pokal noch für sich entschieden (99:94), konnten sich die HAKRO Merlins knapp einen Monat später im Hinspiel revanchieren (84:66). Seither haben sich beide Kader jedoch stark verändert. Bei den Zauberern fehlen nun schon seit Wochen mit Coleman, Highsmith und McNeace drei amerikanische Leistungsträger, während die Weißenfelser den Abgang von Ex-Zauberer David Brembly kompensieren mussten.

Ein weiterer Ex-Wölfe-Akteur steht seit Saisonbeginn im Kader der Crailsheimer. Big Man Radosavljevic, der im Pokalspiel noch für den MBC auflief, wechselte im Anschluss zu den HAKRO Merlins und zählte fortan dort zu den absoluten Leistungsträgern. Auch erhielt er von Headcoach Tuomas Iisalo das Vertrauen und bildete mit Bell-Haynes, Lasisi, Jones und Kapitän Bleck die Starting Five.

Nach dem Auswärtsspiel in Frankfurt am vergangenen Sonntag und dem intensiven Spiel gegen die Telekom Baskets merkte man den Zauberern die müden Beine an. Nun bleibt den Hohenlohern zumindest etwas Zeit zur Regeneration. An diesem Mittwoch kämpft man in Chemnitz um die nächsten wichtigen Zähler. Tip-off in der Messe Chemnitz ist dann um 19 Uhr.

“Glückwunsch an Silvano und den MBC. Sie haben mit viel mehr Energie, aber allen voran mehr Fokus gespielt. Das ärgerlichste am Spiel war, dass wir sehr viele untypische Fehler begangen haben. Wir haben ihnen viel zu viel Platz für offene Würfe gegeben. Wie wir gesehen haben, kann man in dieser Liga gegen jeden Gegner verlieren. Ich wünsche ihnen alles Gute für den Rest der Saison. Wir müssen jetzt den Fokus wiederfinden, um zurück in die Spur zu kommen“, erklärte Headcoach Tuomas Iisalo.