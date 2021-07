Crailsheim zum Auftakt zu Hause gegen Würzburg

Die easyCredit BBL-Saison 2021/2022 wird Ende September durch den Titelverteidiger ALBA Berlin gegen Bonn eröffnet. Die HAKRO Merlins Crailsheim starten in der Basketball-Bundesliga mit einem Heimspiel gegen Würzburg und zwei Auswärtsfahrten nach Oldenburg und Weißenfels.

Die HAKRO Merlins greifen am 25. September 2021 um 18 Uhr gegen s.Oliver Würzburg in den Wettbewerb ein. Bereits drei Tage später ist das Team von Neu-Trainer Sebastian Gleim bei den EWE Baskets Oldenburg gefordert. Am folgenden Wochenende setzt die Liga aufgrund der ersten MagentaSport BBL-Pokalrunde aus. Die Auslosung findet am Mittwoch, 28. Juli um 16 Uhr statt.

Aufgrund von TV-Terminen und weiteren europäischen Verpflichtungen der international spielenden easyCredit BBL Klubs wird es zu Terminverschiebungen kommen. Das letzte Spiel der Hauptrunde (34. Spieltag) ist auf den 1. Mai 2022 terminiert – es ist das Derby bei ratiopharm Ulm.