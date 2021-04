Crailsheim vor dem historischen Play-Off-Einzug

Am Ostersonntag führte der Weg der HAKRO Merlins Crailsheim in die Mainstadt nach Frankfurt. Die SKYLINERS standen vor dem 26. Spieltag der Basketball-Bundesliga auf dem zwöften Platz, in dem engen Tabellenmittelfeld lagen sie jedoch nur drei Siege hinter Rang 8 – der für die Teilnahme an den Playoffs berechtigt. Zuletzt mussten sie jedoch eine Niederlage hinnehmen, gegen den starken Aufsteiger Chemnitz verloren die FRAPORT SKYLINERS am Gründonnerstag mit 76:89.

Mit einem Sieg im Rücken reisten dagegen die HAKRO Merlins in die Metropole. Am vergangenen Samstag gewann man das Heimspiel gegen Gießen souverän mit 102:77. Bei den Frankfurtern stand Joe Rahon nach überstandener Verletzung erstmals wieder im Kader. Auch für Crailsheims Bell-Haynes war dies ein besonderer Auftritt, der kanadische Point Guard kehrte erstmals zu seinem ehemaligen Verein zurück. Es entwickelte sich das erwartet umkämpfte und ausgeglichene Spiel, in dem die HAKRO Merlins die ersten zwei Viertel jeweils mit einem Zähler für sich entschieden. Der zweite Durchgang ging jedoch an die Hessen, die sich Stück für Stück eine größere Führung erarbeiten konnten und schließlich das Duell am Ostersonntag mit 92:84 für sich entschieden. Bester Crailsheimer Werfer war Bell-Haynes mit 21 Punkten.

„Gratulation an Frankfurt und Coach Gleim, die haben sehr gut gespielt und hatten viel mehr Energie als zuletzt gegen Chemnitz. Dazu haben sie ihre Dreier getroffen, was natürlich auch hilft. Wir haben es nicht geschafft die Fifty-Fifty-Bälle für uns zu entscheiden. Gerade bei den Rebounds waren wir nicht physisch genug. Das ist enttäuschend. Im zweiten Viertel haben wir es nicht geschafft uns weiter abzusetzen und sind dann nur mit zwei Punkten Vorsprung in die Halbzeit gegangen. Da haben wir das Spiel nicht nach Hause gebracht“, erklärte Headcoach Tuomas Iisalo.

Bereits an diesem Mittwoch (19 Uhr) bietet sich den Zauberer die Möglichkeit wieder in die Erfolgsspur zu finden. Die Hohenloher empfangen die Telekom Baskets Bonn in der heimischen Arena. Zwei Tage später empfängt der Tabellenfünfte der BBL dann den SYNTAINICS MBC. Die Crailsheimer stehen kurz vor dem historisch erstmaligen Einzug in die Play-Offs, die Bonner brauchen jeden Punkt um auch noch in die Endrunde der BBL einzuziehen. Das Hinspiel konnten die Hohenloher für sich entscheiden, personell hat sich bei den Rheinländern allerdings seitdem einiges getan. Die Partie wird wie immer live auf MagentaSport (ab 18.45 Uhr) übertragen.

Es gab bereits vor dem vergangenen Wochenende ein Szenario, wodurch die HAKRO Merlins den Play-Off-Einzug hätten feiern können. Man musste auf eine Niederlage von medi bayreuth gegen RASTA Vechta hoffen und selbst in Frankfurt gewinnen. Beide Partien liefen allerdings nicht nach Plan. Bayreuth gewann am Samstagabend souverän gegen Schlusslicht Vechta und am Sonntag mussten sich die Crailsheimer gegen Frankfurt geschlagen geben – holten sich trotz der Niederlage aber den direkten Vergleich gegen die Hessen.

Aus den letzten zehn Spielen holten die Zauberer vier Siege, drei davon in der heimischen Arena Hohenlohe. Die letzten drei Aufeinandertreffen konnten die HAKRO Merlins für sich entscheiden. Beim Hinspielsieg Ende Januar (93:84) war der kanadische Spielmacher Bell-Haynes mit 27 Punkten und 9 Rebounds der überragende Akteur. Chris Babb und Co. werden allerdings alles darum geben, ihre noch verbleibenden Play-Off-Chancen am Leben zu erhalten und versuchen den erstmaligen Einzug in die Post-Season der Crailsheimer zu verhindern.

Ein Sieg gegen Bonn reicht den Zauberern allerdings nicht – die Hohenloher sind auch auf Schützenhilfe von Ludwigsburg (gegen Göttingen) und Bayern (gegen Bayreuth) angewiesen.