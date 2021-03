Crailsheim verpflichtet Mann für den Saisonendspurt

Wahl in das Western Junior College Athletic Conference First Team und Ernennung zum Co-Defensive Player of the Year

Die HAKRO Merlins Crailsheim haben den Kanadier Jermaine Haley Jr. (23) verpflichtet. Der flexibel einsetzbare Guard/Forward spielte zuletzt für das Team der West Virginia Mountaineers und kommt direkt vom College in die Basketball-Bundesliga. Damit erweitern die Crailsheimer ihre Rotation und sorgen so für mehr Variabilität im Kader.

Headcoach Tuomas Iisalo äußert sich zur Verpflichtung vom Haley Jr. folgendermaßen: „Wir haben nach einem Spieler gesucht, der mehrere Positionen spielen kann und Qualitäten in der Verteidigung sowie im Spielaufbau hat. Diese Kombination ist schwierig zu finden, aber ich habe über Jermaine bereits vor einiger Zeit mit Gordon Herbert, seinem Nationalmannschaftscoach, gesprochen. Er passt in dieses Profil. Die größte Aufgabe für ihn wird sein, mit dem europäischen Basketballstil vertraut zu werden und gleichzeitig so schnell wie möglich unser System zu lernen.“

Vielseitigkeit ist Trumpf. Sucht man im Netz nach Jermain Haley Jr., stößt man immer wieder auf unterschiedliche Angaben seiner Position. Egal ob nun Point Guard, Shooting Guard oder Small Forward richtig ist – die Schwierigkeit der genauen Angabe beschreibt im Grunde nur Haley Jr´s größte Stärke: Mit einer Größe von 2,01 Metern, entsprechender Athletik und seinen basketballerischen Fertigkeiten kann der Kanadier auf nahezu jeder Position eingesetzt werden. „Mit Jermaine haben wir einen jungen, talentierten Spieler verpflichtet, der uns wieder Flexibilität auf verschiedenen Positionen geben soll. Wichtig ist einfach, dass er uns die nötige Tiefe im Kader verleiht, um den üblichen kleineren Verletzungen in der zweiten Saisonhälfte entgegenzuwirken“, so der Sportliche Leiter Ingo Enskat.

Geboren in Vancouver, ging es für den mittlerweile 23-Jährigen über New Mexico State und das Odessa Junior College in Texas nach West Virginia. Dort avancierte Haley Jr. in den Spielzeiten 18/19 und 19/20 zum Leistungsträger der Mountaineers in der renommierten Big 12 Conference der NCAA. Dort legte er in durchschnittlich 24,7 Minuten Einsatzzeit 7,9 Punkte, 4,2 Rebounds, 2,2 Assists und 1,1 Steals pro Partie auf.

„Ich bin sehr dankbar, dass mir hier diese Chance gegeben wird. Es ist mein erster Vertrag im professionellen Basketball und ich denke, dass ich bei den HAKRO Merlins, mit ihrem erfolgreichen und attraktiven Spielstil, aktuell den besten Ort dafür vorfinde. Dem Team möchte ich einfach das geben, was es momentan braucht und dabei helfen, den Erfolg fortzusetzen. Wir wollen weitere Siege einfahren und in die Playoffs einziehen“, erklärt Jermaine Haley Jr.

Nach seinem Flug von Los Angeles nach Deutschland befand sich der 23-Jährige bereits in einer zehntägigen Quarantäne in Crailsheim. Nach dem noch anstehenden Medizincheck wird der Kanadier in das Mannschaftstraining einsteigen. Nun gilt es den Allrounder so schnell wie möglich in das Team und System der Zauberer zu integrieren. Wann Haley Jr. das erste Mal im Kader stehen wird, ist noch nicht klar.