Crailsheim und die drei Punkte bei der Niederlage

Zum elften Spieltag der Basketball-Bundesliga reisten die HAKRO Merlins Crailsheim nach Niedersachsen, wo sie am Samstagabend auf die BG Göttingen trafen. Nach dem 72:61-Derbysieg über die MHP RIESEN Ludwigsburg am vergangenen Wochenende wollten die Zauberer weitere Punkte in der Liga sammeln. Es war nicht nur das Duell zwischen dem Vierten und dem Siebten der Tabelle, sondern auch das Aufeinandertreffen der beiden Topscorer der Basketball Bundesliga. Der Göttinger Shooting Guard Kamar Baldwin ist hinter Merlin TJ Shorts II zweitbester Schütze. Die Partie startete ausgeglichen, beide Mannschaften wechselten sich im Verlauf der ersten Hälfte mit der Führung ab. Im zweiten Durchgang wirkten die Zauberer jedoch zunehmend müde und unkonzentriert. Am Ende belohnten sich die Crailsheimer nicht für eine starke Anfangsphase und verlieren mit 76:83. Topscorer der Partie wurde TJ Shorts mit 28 Punkten, der besonders in der ersten Hälfte aufdrehte. Auch Jaren Lewis (18) und Fabi Bleck (11) trafen zweistellig.

Nachdem Shooting Guard Maurice Stuckey bereits am Mittwoch gegen die Telenet Giants Antwerp aus Belgien (91:86-Sieg im FIBA Europe Cup) wieder im Kader stand, jedoch noch nicht auflief, konnte er gegen die Niedersachsen erste Spielpraxis nach seiner Corona-Infektion sammeln. Weiterhin verzichten musste Headcoach Sebastian Gleim auf den angeschlagenen Scharfschützen Elias Lasisi. Die Starting Five komplettierten neben TJ Shorts II Jaren Lewis, Jared Savage, Comebacker Maurice Stuckey und Bogdan Radosavljevic.

„Es war ein verdienter Sieg der BG Göttingen, weil sie heute einfach einen Tick die bessere Mannschaft waren. Ich habe drei Punkte im Kopf: Als erstes haben wir an beiden Enden als Team nicht gut genug agiert. Der zweite Punkt ist, dass ich trotzdem riesigen Respekt vor unseren Jungs habe, die ein echt straffes Programm abreißen und trotz einiger Ausfälle bis zum Ende eine Chance hatten. Wenn wir zwei Stopps holen und dann die beiden Dreier treffen, ist es ein 50:50-Spiel. Der dritte Punkt ist die Pick-and-Roll-Defense, die aus meiner Sicht nicht immer regelgerecht ist und von den Schiedsrichtern deutlich mehr geahndet werden müsste. Da hatten wir physisch keine andere Lösung“, erklärte Gleim.

Nächsten Donnerstag, 23. Dezember, empfangen die HAKRO Merlins Brose Bamberg zum traditionellen X-MAS Game in der Stierkampfarena. Am zweiten Weihnachtsfeiertag reist der Tabellenführer aus München nach Hohenlohe.