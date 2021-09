Crailsheim und der Kracher zum Vorbereitungsabschluss

Zum Abschluss der Saisonvorbereitung für die Basketball-Bundesliga und den FIBA Europe Cup empfangen die HAKRO Merlins Crailsheim am Samstag, 18. September um 18 Uhr das französische Spitzenteam JDA Dijon Basket. Tickets sind ab sofort unter https://hakro-merlins.reservix.de verfügbar.

Ein Kracher zum Abschluss der Preseason wartet auf die HAKRO Merlins in der HAKRO Arena am Volksfestplatz in Crailsheim. Genau eine Woche vor dem Saisonauftakt gegen s.Oliver Würzburg kommt der Topclub Dijon nach Hohenlohe und wird dem Team von Sebastian Gleim noch einmal alles abverlangen. Die Franzosen beendeten die vergangene Spielzeit als Tabellenerster in der LNB (Ligue Nationale de Basket) und kämpften sich durch Erfolge gegen Orleans und Monaco in das Finale. Dort unterlag das Team aus der Region Burgund dann dem EuroLeague-Teilnehmer Lyon-Villeurbanne mit 74:87. Durch die starke Performance in der letzten Spielzeit, qualifizierte sich Dijon für die Champions League Saison 2021/22.

Nach den Testspielerfolgen gegen Tübingen und Bamberg und den überzeugenden Auftritten ohne mehrere Leistungsträger ebenfalls gegen Brose Bamberg und gegen ratiopharm ulm kommt also kurz vor Saisonbeginn ein echter Härtetest auf das Team von Sebastian Gleim zu. Die Generalprobe für das erste Pflichtspiel gegen die Würzburger am 25. September (18 Uhr, Arena Hohenlohe) wird auch wichtig sein, um sich mit einer Mannschaft zu messen, die ebenfalls an einem europäischen Wettbewerb teilnimmt.

Beim Test gegen ratiopharm ulm brachten bereits 800 Fans die HAKRO Arena zum Kochen – das soll auch beim letzten Vorbereitungsspiel wiederholt werden. Tickets sind ab sofort verfügbar unter https://hakro-merlins.reservix.de/.

Es gelten wie auch bei den vorherigen öffentlichen Testspielen die aktuellen Corona-Verordnungen des Landes Baden-Württemberg. Einlass ist um 16.30 Uhr an der HAKRO Arena Crailsheim.