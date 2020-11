Crailsheim-Trainer in Quarantäne

Der Headcoach des Basketball-Bundesligisten HAKRO Merlins Crailsheim, Tuomas Iisalo, musste sich nach einem positiven Coronafall in seinem persönlichen Umfeld in eine zweiwöchige Quarantäne begeben. Er wurde bereits Anfang der Woche von der Mannschaft und dem Trainerteam isoliert. Das Saison-Auftaktspiel am kommenden Samstag (20.30 Uhr) gegen die Niners Chemnitz ist nicht gefährdet.

Trainer Tuomas Iisalo wird zum Ligastart nicht an der Seitenlinie stehen können. Ein Coronafall in seinem persönlichen Umfeld ist ausschlaggebend dafür, dass sich der Finne in Quarantäne befindet. Aufgrund des derzeitigen Inzidenzwertes in der Region wird die komplette Mannschaft, alle Coaches und Staff zweimal wöchentlich getestet. Die sehr sensiblen Maßnahmen im Umfeld des Vereins fruchten, alle Testungen waren negativ – auch in dieser Woche.

Nach dem positiven Befund aus dem Umfeld Iisalos, wurde er sofort isoliert und nahm nicht mehr am Trainingsbetrieb teil. Er wurde in die Kontaktgruppe 1 eingeordnet und muss somit für zwei Wochen in Quarantäne. Das hat allerdings keine Auswirkungen auf den Spielbetrieb, da alle Testungen der Klubangestellten negativ ausfielen und diese keinen Kontakt zur infizierten Person hatten.

„Wir wussten, dass es auch uns irgendwann treffen wird. Bislang sind wir von solchen Fällen verschont geblieben. Wir haben unverzüglich professionell gehandelt und Tuomas von allen isoliert. Natürlich ist der Zeitpunkt vor dem ersten Ligaspiel ungünstig. Wir werden mit Joonas, Juho und Marko bereit sein und gemeinsam für den ersten Saisonsieg näher zusammenrücken“, so der sportliche Leiter Ingo Enskat.