Crailsheim gelingt der achte Heimsieg hintereinander

Endlich wieder Basketball in Hohenlohe, endlich wieder Heimspielwochenende in der Stierkampfarena. Nach drei langen Wochen empfingen die HAKRO Merlins Crailsheim am Samstagabend in der Basketball-Bundesliga erstmals seit dem 81:76-Erfolg über Tabellenführer Bonn wieder einen Ligakonkurrenten auf heimischem Parkett. Gegner waren die EWE Baskets Oldenburg, die vor der Begegnung turbulente Wochen hinter sich hatten: nur zwei Siege aus elf Ligaspielen, seit Mitte November sitzt man auf dem letzten Tabellenplatz fest. Unter der Woche dann die Entlassung von Headcoach Mladen Drijencic. Dessen bisheriger Assistant Coach Alen Abaz stand in Ilshofen als neuer Cheftrainer an der Seitenlinie. Die Zauberer dagegen wollten ihre starke Heimbilanz von bislang sieben Siegen in Serie weiter ausbauen und nach zwei Pflichtspielniederlagen hintereinander wieder als Sieger vom Parkett gehen. Die Partie begann mit einem Blitzstart seitens der Hausherren, die sich bereits im ersten Viertel mit 14 Punkten absetzen und diesen Vorsprung auch über die erste Halbzeit hinaus bis zum Ende der Begegnung beim 97:86-Sieg halten konnten. Neben Topscorer TJ Shorts gelang auch Jaren Lewis ein Double-Double.

Neuzugang Jon Axel Gudmundsson, der unter der Woche von Fortitudo Bologna verpflichtet wurde, absolvierte bereits erste Trainingseinheiten mit der Mannschaft und stand am Samstagabend direkt im Kader der HAKRO Merlins. Auch auf Elias Lasisi konnte Headcoach Sebastian Gleim wieder zurückgreifen, der nach fast dreiwöchiger Verletzungspause sein Comeback feiern durfte. Erneut verzichten mussten die Zauberer dagegen auf Shooting Guard Terrell Harris, der weiterhin angeschlagen ist. Crailsheims Headcoach schickte neben Punktegarant TJ Shorts II auch Jaren Lewis, Maurice Stuckey, Kapitän Fabian Bleck sowie Bogdan Radosavljevic in der Starting Five auf das heimische Parkett. Für die Oldenburger startete der Ex-Merlin Sebastian Herrera, der gebührend im Hexenkessel begrüßt wurde.

Eigentlich hätten die HAKRO Merlins bereits am Mittwochabend in Italien wieder auf dem Parkett stehen sollen. Doch aufgrund mehrerer Coronainfizierter im Team von Unahotels Reggio Emilia musste die Partie im FIBA Europe Cup verschoben werden. So sind die Zauberer voraussichtlich erst wieder übernächste Woche – ebenfalls international – in Antwerpen gefordert. In der Liga heißt der nächste Gegner zuhause BG Göttingen (Samstag, 5. Februar 2022 20.30 Uhr).

„Wir sind natürlich sehr froh über diesen Erfolg hier in Crailsheim nach einer langen Heimspielpause. Es macht irgendwie süchtig, hier zu spielen. Deswegen war es toll, wieder hier zu sein und vor allem mit dieser Präsenz und Energie. Es kann immer in zwei Richtungen gehen, wenn man Pause hatte: man ist ein bisschen schlafmützig oder man ist hellwach. Wir haben es wieder geschafft hellwach zu sein. Und vor allem, was mich als Coach natürlich freut: wir sind durch diese Trainingstage, die wir hatten, wirklich einen Schritt nach vorne gekommen. Wir haben offensiv wahrscheinlich eine der stärksten Spiele heute gemach. Ein kleines Sonderlob auch an Dejan, der vermutlich einer der besten Teammates ist, die man sich vorstellen kann. Er hatte heute auch seine Momente, für die er im Training immer hart arbeitet. Das zeichnet das Spiel heute auch aus, weil jeder seinen Beitrag dazu geleistet hat“, erklärte Gleim.