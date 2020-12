Crailsheim setzt Ausrufezeichen

Am Samstagabend stand für die HAKRO Merlins Crailsheim das vierte Spiel innerhalb von neun Tagen an in der Basketball-Bundesliga. Nach den Siegen gegen Göttingen und Chemnitz und der Niederlage in Ludwigsburg waren nun die EWE Baskets Oldenburg zu Gast in der Arena Hohenlohe. Vor der Partie gingen die Donnervögel mit Ex-Zauberer Seba Herrera als offensivstärkste Mannschaft der easyCredit BBL in das Spiel – knapp 100 Punkte erzielte das Team rund um Rickey Paulding und Rasid Mahalbasic durchschnittlich. Die Crailsheimer hielten dieses Starensemble über die komplette Spielzeit gut in Schach und konnten verdient den vierten 94:80-Heimsieg einfahren und somit Tabellenplatz 4 übernehmen.

Headcoach Tuomas Iisalo vertraute auch am Samstagabend seiner eingespielten Starting Five, bestehend aus Bell-Haynes, Stuckey, Highsmith, Jones und Radosavljevic. Spektakulär wurde es in der 9. Spielminute. Der hervorragend aufgelegte Elias Lasisi traf seinen Dreier mit Foul und verwertete anschließend den Extra-Freiwurf zum 20:14. Mit der Schlusssirene verkürzte Braydon Hobbs für die Donnervögel, die HAKRO Merlins gingen jedoch mit einem 23:19 in den nächsten Spielabschnitt. Auch zu Beginn des zweiten Viertels produzierten beide Teams viele Turnover. Es blieb weiterhin bei wenigen Punkten, da sowohl die Zauberer, als auch die EWE Baskets kaum einfache Würfe zuließen. Die letzte Aktion des Viertels gehörte erneut dem starken Belgier. Elias Lasisi erzielte seine Punkte 10, 11 und 12 und stellte den 39:32-Halbzeitstand her.

Radosavljevic eröffnete die zweite Halbzeit mit zwei erfolgreichen Freiwürfen, ehe auf der Gegenseite Hobbs ebenfalls von der Linie traf. Die Gäste wirkten zu Beginn des dritten Viertels etwas frischer und konnten nach nur wenigen Minuten den Rückstand egalisieren (45:45). Immer wieder war es der erfahrene Paulding, der seine Mannschaft zu Punkten brachte. Kurz vor dem Ende des dritten Abschnitts fanden beide Mannschaften zu schnellen Korberfolgen, die Crailsheimer behielten aber die Führung und gingen mit einem 68:62 in die letzten zehn Minuten. Trae Bell-Haynes übernahm wie so oft Verantwortung und machte mit dem Dreier den Start in den Schlussabschnitt perfekt. In einer hitzigen Schlussphase, mit einem disqualifizierenden Foul von Haywood Highsmith, brachten die Zauberer jedoch die Führung sicher nach Hause. So war es am Ende ein 94:80-Sieg über die EWE Baskets Oldenburg.

Mit einem Heimsieg verabschieden sich die HAKRO Merlins Crailsheim aus der intensiven Spielwoche. Am Ende waren es eine starke Defensivleistung und wichtige Rebounds, die die Überraschung perfekt machten. Topscorer waren Elias Lasisi (20 Punkte) und Bogdan Radosavljevic (16). Das Rebound-Duell gewannen die HAKRO Merlins Crailsheim gegen üblicherweise körperlich überlegenen Oldenburger mit 42:24. Hauptverantwortlich dafür war ebenfalls Lasisi, der acht Mal den „zweiten Ball“ holte.

„Unglaublicher Sieg. Gratulation an die Jungs dafür, wie sie den Gameplan nahe der Perfektion umgesetzt haben. Wir hatten eine Idee, wie wie ihr Postup-Spiel verteidigen wollen und mussten diese in zwei Tagen an die Jungs heranbringen. Das haben sie mit Einsatz und Konzentration geschafft. Es war einfach eine tolle Teamleistung gegen eines der besten Teams der Liga. Wir sind auf dem richtigen Weg, aber es ist keine Zeit um zu Feiern. Wir müssen weiter arbeiten und uns verbessern, weil das alle anderen Teams auch machen. Es ist eine Schande, dass unsere Fans das nicht sehen konnten. Ich kann mir nur vorstellen, welche Atmosphäre hier in der Arena geherrscht hätte. Hoffentlich können wir diese Momente bald wieder gemeinsam erleben“, erklärte Iisalo.