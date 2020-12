Crailsheim schlägt Braunschweig

Saisonsieg Nummer sechs im siebten Spiel – Der Basketball-Bundesligist HAKRO Merlins Crailsheim beeindruckte in Braunschweig mit überragender ersten Halbzeit und gewann am Ende mit 108:75. Die Zauberer überzeugten sowohl in der Offensive als auch in der Verteidigung. Topscorer der Partie wurde Tim Coleman mit 23 Punkten.

„Wir waren von Anfang an sehr fokussiert. Wichtig war natürlich unser erstes Viertel mit 30:10. Natürlich ist es schwierig mit so einem Vorsprung den Fokus bei 100 Prozent zu halten, aber wir haben es am Ende sehr gut gemacht“, erklärte Headcoach Tuomas Iisalo.