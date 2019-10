Crailsheim schlägt auch Bonn

Nach zwei Siegen zum Saisonauftakt ging es für die HAKRO Merlins Crailsheim zum dritten Spieltag der Basketball-Bundesliga nach Bonn. Dort traf man auf die Telekom Baskets, die mit Benjamin Lischka, Yorman Polas und Joshiko Saibou gleich drei Ex-Merlins im Kader vorzuweisen haben. Die Crailsheimer Basketballer zeigten sich von Beginn an hochkonzentriert und erspielten sich früh eine hohe Führung, die sie sich nicht mehr nehmen ließen. So stand am Ende ein herausragender 114:82-Auswärtssieg auf dem Scoreboard. „Das war natürlich ein unglaubliches Spiel von uns“, sagte Headcoach Tuomas Iisalo. Sportlicher Leiter Ingo Enskat: „Tolle Leistung der Mannschaft. Mehr kann man dazu glaube ich nicht sagen.“

Merlins: Russell (10 Pkt/6 Ass/5 Stl), Carpenter (1 Stl), Span (19 Pkt/4 Ass/ 2 Stl), Herrera (26 Pkt/3 Reb/4 Ass), Bleck (10 Pkt/3 Reb/5 Ass), Ford (6 Pkt/2 Reb/1 Ass), Morgan (11 Pkt/3 Reb/2 Ass), Kovacevic (4 Pkt/4 Reb/2 Ass/3 Stl), Hawkins (19 Pkt/6 Reb/1 Ass), Jones (9 Pkt/7 Reb/1 Ass). Viertelergebnisse: 19:34/21:33/17:26/25:21.