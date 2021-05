Crailsheim mit dem 24. Sieg in die Play-offs

Hauptrundenabschluss in Bamberg! Am 34. Spieltag der Basketball-Bundesliga waren die HAKRO Merlins Crailsheim in Oberfranken gefordert. Gegner war der neunfache deutsche Meister Brose Bamberg. Damit trafen die Crailsheimer zum vierten Mal in Folge auf ein Team aus den Top Acht. Nach den Erfolgen gegen Ulm und Oldenburg wollten die Zauberer auch das nächste Playoff-Team bezwingen und somit die historische Hauptrunde erfolgreich beenden. Zunächst kamen die Bamberger jedoch besser in das Spiel, nach dem ersten Viertel führte der Tabellenachte mit 22:14. Doch alle weiteren Spielabschnitte konnten die Zauberer für sich entscheiden, auch dank eines 18:0-Laufes Ende des dritten Viertels drehten sie die Partie und gewannen schließlich mit 77:70. Damit war der 24. Saisonsieg perfekt.

Schon vor dem letzten Spieltag der regulären Saison war klar, dass die Hauptrunde 2020/21 eine ganz besondere aus Sicht der HAKRO Merlins war. Das erste Mal qualifizierten sie sich für die Playoffs der easyCredit BBL, mit 23 Siegen und zehn Niederlagen spielten die Zauberer so erfolgreich wie noch in keiner Spielzeit zuvor. Nun wollten sie einmal mehr den Verletzungen der Leistungsträger Highsmith, Coleman und Haley trotzen und mit einem Auswärtssieg die Hauptrunde beenden. Dafür standen mit Bell-Haynes, Lasisi, Bleck, Jones und Radosavljevic die unveränderte Starting Five auf dem Parkett. Kapitän Bleck erzielte von der Dreierline die ersten Zähler der Partie. Gegen Ende des ersten Viertels waren allerdings die Gastgeber effektiver. Nationalspieler Sengfelder beendete mit seinem Dreier zum 22:14 den ersten Spielabschnitt.

In diesen starteten die Gäste stärker, McNeace verkürzte den Rückstand mit vier Punkten auf 25:19. Nach Blecks Korbleger nahm Bambergs Coach Roijakkers die erste Auszeit der Partie. (13. Minute). Kurz darauf reagierte auch Tuomas Iisalo mit dem Timeout, da sich Brose Bamberg erneut etwas absetzen konnte (31:24, 16.). Es blieb das erwartet spannende und ausgeglichene Duell zweier Playoff Mannschaften. Jeder kleine Lauf eines Teams wurde nur kurze Zeit später vom Gegner gekontert, sodass die Zauberer schließlich mit einem knappen Rückstand (40:34) in die Halbzeitpause gingen.

Die letzten 20 Minuten der Hauptrunde begannen mit aufmerksamen Gästen, Boggys Korbleger zum 43:41 egalisierte den Rückstand nahezu vollständig. Caisin reihte sich mit seinen ersten Punkten in den Boxscore ein und Bleck beendete via Korbleger den 13:0-Lauf der Zauberer. Es endete ein sehr starkes drittes Viertel, dass die HAKRO Merlins mit 20:11 für sich entschieden. Mit 51:54 ging es in die letzten zehn Minuten.

In diesem letzten Spielabschnitt begannen die Zauberer dort, wo sie aufgehört haben. Diesmal war es Jones, der von Downtown netzte. Viertelübergreifend mündete diese Spielphase in einen 18:0-Lauf der HAKRO Merlins. Nach einer Auszeit von Tuomas Iisalo verwandelte Boggy den Dreier zum 75:68 – die Entscheidung! Kurz darauf ertönte die Schlusssirene, die HAKRO Merlins gewannen die Partie in Bamberg mit 77:70.

Damit endet eine traumhafte reguläre Spielzeit für Crailsheims Basketballer. Mit drei Siegen im Rücken können die Zauberer am 19. Mai in das erste Bundesliga Playoff-Spiel ihrer Vereinsgeschichte gehen. Ob man die Hauptrunde als Tabellendritter oder Fünftplatzierter beendet, ist noch unklar. Dementsprechend steht der Viertelfinalgegner der HAKRO Merlins auch noch nicht fest. Sollte Oldenburg das Nachholspiel gegen Göttingen verlieren, treffen die Zauberer als Hauptrundendritter auf Ulm, gewinnen die Baskets die Partie bleiben die Zauberer auf Platz Fünf und können den FC Bayern Basketball herausfordern.

„Glückwunsch an unsere Mannschaft. Wir haben etwas Magisches erreicht: 24 Siege, nur zehn Niederlagen, das ist unglaublich. Historisch. Wir hatten nur ein Ziel: wir wollten dieses Spiel gewinnen und unseren Weg weitergehen. Das haben wir erreicht“, erklärte Tuomas Iisalo.