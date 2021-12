Crailsheim in der Liga wie im Pokal

Nach dem gewonnen Achtelfinalkrimi im Pokal reisten die MHP RIESEN aus Ludwigsburg mit Ex-Merlin Yorman Polas Bartolo bereits zum zweiten Lokalderby innerhalb weniger Monate Richtung Hohenlohe, wo sie am Samstagabend zum zehnten Spieltag der Bundesliga auf die HAKRO Merlins trafen. Die Crailsheimer wollten den ersten Sieg nach der Länderspielpause einfahren, die Gäste konnten wettbewerbsübergreifend die letzten drei Partien für sich entscheiden. Unterschiedliche Voraussetzungen also, aber ein Ziel: Dem jeweiligen Lokalrivalen zeigen, wer die Basketballmacht im Norden Baden-Württembergs ist. Die Stierkampfarena war gemäß der 750 erlaubten Zuschauer ausverkauft, die sich jedoch nach deutlich mehr anhörten. Die Hausherren kamen besser in die Partie, zogen zur Halbzeit mit einem kleinen Vorsprung davon. Diesen konnten sie in der zweiten Hälfte teilweise auf 20 Punkte ausbauen. Am Ende gewinnen die Zauberer verdient mit 72:61. Topscorer wurde einmal mehr TJ Shorts II, Jaren Lewis gelang ein Double-Double (15 Punkten/11 Rebounds).

Die gute Nachricht vorab: Crailsheims Maurice Stuckey absolvierte nach seiner Corona-Erkrankung am Samstagnachmittag erste individuelle Trainingseinheiten Die schlechte: Zum Derby gegen die MHP RIESEN Ludwigsburg stand der Shooting Guard noch nicht zur Verfügung. Sonst aber war der Kader der Zauberer vollständig, Headcoach Sebastian Gleim schickte daher die Starting Five bestehend aus Liga-Topscorer TJ Shorts II, Jaren Lewis, Jared Savage, Kapitän Fabian Bleck und Bogdan Radosavljevic auf das Parkett.

Bereits eine halbe Minute vor Schluss tönte es lautstark „Derbysieger, Derbysieger, hey, hey“ von den Rängen. Dann war es geschafft. Die HAKRO Merlins gewannen mit 72:61 und schlugen so bereits zum zweiten Mal in der laufenden Saison den Lokalrivalen aus Ludwigsburg im Derby.

„Es ist für uns etwas Besonderes, so eine starke Mannschaft wie Ludwigsburg zweimal in so kurzer Zeit zu schlagen. Ich denke auch, dass wir das Spiel verdient gewonnen haben, weil wir sehr aggressiv waren, weil wir sehr gut verteidigt haben und weil wir mit unserem Schwung im Angriff so gut es ging gespielt haben gegen eine starke Defensive-Mannschaft wie Ludwigsburg“, erklärte Gleim.

Und weiter: „Ich denke, der größte Unterschied zwischen dieser Leistung heute und den beiden Leistungen zuletzt war das riesige emotionale Interesse, was wir an diesem Spiel hatten, das wir aber jedes Mal erzeugen müssen. Alle zusammen, unsere Mannschaft zuerst, jeder einzelne Spieler, jeder einzelne im Staff, die ganze Halle. Und dann sehen wir, welche Leistungen da entstehen können. Wir widmen diesen Sieg allen Fans der HAKRO Merlins Crailsheim, die heute nicht in der Arena sein konnten, sondern das Spiel von zuhause aus anschauen mussten. Wir freuen uns auf Moe Stuckey, der jetzt wieder individuell trainieren kann und wir hoffen, dass er alle Checks gut absolviert und hoffen, ihn dann am Mittwoch wieder im Kader zu haben.“

Zum zweiten Gruppenspiel der zweiten Runde im FIBA Europe Cup empfangen die HAKRO Merlins bereits an diesem Mittwoch die Telenet Giants Antwerp aus Belgien in der Arena Hohenlohe. Tipp-off für die internationale Begegnung ist um 19 Uhr. In der Liga heißt der nächste Gegner der Crailsheimer BG Göttingen, am kommenden Samstag reisen die Hohenloher nach Niedersachsen.