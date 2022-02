Crailsheim gewinnt in Belgien: „Es war für uns ein sehr wichtiger Sieg“

Der Basketball-Bundesligist HAKRO Merlins Crailsheim stand am Mittwochabend einmal mehr auf internationalem Parkett. In Belgien trafen die Crailsheimer zum fünften Spieltag der Gruppe J im FIBA Europe Cup auf die Telenet Giants Antwerp. Vor den Begegnungen mit Kiew und Reggio Emilia war es die erste von insgesamt drei internationalen Partien hintereinander. Beide Teams trennten vor dem Aufeinandertreffen nur ein Punkt. Beim Hinspiel Mitte Dezember verzauberte das Team von Headcoach Sebastian Gleim die heimische Kulisse mit einem 91:86-Erfolg. An diese starke Leistung wollte man anschließen und den zweiten Sieg der zweiten Runde einfahren. Die Belgier hatten seit rund drei Wochen jedoch einen neuen Headcoach. Unter Luc Smout wurden bislang zwei von drei Partien gewonnen. Beide Teams mussten die Begegnung für sich entscheiden, um noch eine reelle Chance auf einen Viertelfinaleinzug zu haben. Das Spiel begann ausgeglichen, doch bis zur Halbzeit konnten sich die Gäste mit zwölf Punkten absetzen. Den Vorsprung hielten die Crailsheimer auch im dritten und vierten Spielabschnitt und siegten am Ende souverän mit 79:69. Topscorer wurde Zauberer TJ Shorts II mit 23 Zählern.

„Das war ein gutes Spiel von uns. Wir wussten, wie wichtig diese Begegnung beim Blick auf die Tabelle für uns sein wird. Wir sind mit dem Ziel hier angereist, zu gewinnen. Das ist alles was zählt“, erklärte TJ Shorts. Gleim konnte auf einen fast vollständigen Kader zurückgreifen. Lediglich Point Guard Rene Kindzeka konnte aufgrund eines grippalen Infekts nicht mit nach Belgien reisen. Für Neuzugang Jon Axel Gudmundsson hingegen war es nach seinem Ligadebüt gegen die EWE Baskets Oldenburg die erste internationale Partie im Crailsheimer Dress. Die Starting Five komplettierten neben Europe Cup Topscorer TJ Shorts dessen Landsmann Jaren Lewis, Scharfschütze Maurice Stuckey, Kapitän Fabian Bleck und Big Man Bogdan Radosavljevic.

Die HAKRO Merlins konnten mit dem 79:69-Endstand über die Telenet Giants Antwerp ihren zweiten Erfolg in der Gruppe J des Europe Cups verbuchen und bleiben somit Kandidat für den Einzug in das Viertelfinale. Planmäßig hätten die HAKRO Merlins am Samstagabend die BG Göttingen in der Stierkampfarena empfangen sollen. Doch aufgrund mehrerer Corona-Infizierten im Team der Niedersachsen musste die Partie des 20. Spieltags der easyCredit Basketball Bundesliga verschoben werden. Die nächste Begegnung für die Zauberer ist daher das Rückspiel im FIBA Europe Cup gegen den ukrainischen Vertreter Kyiv Basket am nächsten Dienstag (8. Februar, 19 Uhr). Neben Dauerkartenbesitzer sind auch Zuschauer mit Einzelkarten wieder in den Hexenkessel erlaubt. Letzte Tickets gibt es unter https://bit.ly/3AZHkaU.

„Es war für uns heute ein sehr wichtiger Sieg. Es war kein leichtes Spiel, weil wir aufgrund der aktuellen Umstände mit Covid nicht richtig im Rhythmus sind. Das ist für jedes Team schwierig. Am Ende sind wir aber sehr glücklich über den Erfolg. Damit halten wir uns weiterhin die Türe in die Viertelfinals offen. Klar ist aber, dass wir weiterhin auf beiden Seiten besseren Basketball spielen müssen“, erklärte Gleim.