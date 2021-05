Crailsheim erzwingt Spiel 4 gegen Bayern

Sensations-Erfolg in der Arena Hohenlohe: HAKRO Merlins holen sich den ersten Heimsieg über den FC Bayern und erzwingen Spiel 4 in den Playoffs! Heimspieldebüt in den Basketball-Bundesliga-Playoffs! Die HAKRO Merlins empfingen am Sonntagabend zum ersten Mal in ihrer 35-jährigen Vereinsgeschichte ein Team in den BBL-Playoffs. Die Aufgabe dabei hätte nicht schwerer sein können, der amtierende Pokalsieger und Meisterschaftsfavorit FC Bayern Basketball gastierte in der Arena Hohenlohe. Die ersten zwei Duelle der „Best-of-Five“-Serie entschieden die Münchener im Audi Dome für sich, somit fehlte ihnen nur noch ein Sieg zum Einzug in das Playoff Halbfinale. Die Zauberer hingegen wollten ihr erstes Post-Season Heimspiel für sich entscheiden. Ein Highlight fand schon vor dem Sprungball statt: zahlreiche Fans der HAKRO Merlins versammelten sich auf dem Parkplatz vor der Arena in Ilshofen und empfingen ihre Mannschaft, die hupend mit ihren Autos vorbeifuhren. Und diese Energie übertrug sich auf die Mannschaft. Das Team von Tuomas Iisalo spielte sich von Beginn an in einen Rausch und ließen nur wenig zu. Bereits zur Halbzeit spielte sich das Team in bestechender Manier eine 19-Punkte-Führung heraus, am Ende stand ein 96:82-Erfolg auf dem Boxscore. Bell-Haynes stellte mit 34 Punkten ein neues BBL-High auf, Lasisi steuerte 20 Zähler bei.

Spätestens beim Auftritt am Freitagabend im Münchener Audi Dome sah man, dass die Crailsheimer ein Spiel gegen den Meisterschaftsanwärter auf Augenhöhe bestreiten können. In einem ausgeglichenen Spiel hielt man lange mit den Bayern mit, am Ende musste man sich jedoch knapp mit 79:83 geschlagen geben – davor schon mit 66:86. Der frisch gekürte Offensive Player of the Year Trae Bell-Haynes spielte sich förmlich in einen Rausch, seine Zähler 9 und 10 sorgten nach sieben Spielminuten zum 21:9! In einem der besten Viertel der Spielzeit erzielten die HAKRO Merlins 32 Punkte gegen eine der besten Defensivmannschaften Europas. Selbst hielt man die Bayern bei 19 Zählern, sodass es mit einem zweistelligen Vorsprung in den zweiten Spielabschnitt ging.

In das zweite Viertel starteten die Bayern etwas stärker, auch weil Big Man Boggy früh sein drittes Foul erhielt und viel Zeit auf der Bank verbringen musste. Aber mit einer unfassbaren 54:35 Führung endete die erste Halbzeit.

Die Bayern erwischten denn besseren Start in Halbzeit Zwei. Danach waren die HAKRO Merlins wieder zielstrebiger im Angriff und zogen das Momentum auf ihre Seite – Bell-Haynes traf einen weiten Dreier über Radosevic. Eine Minute vor dem Schlussviertel versenkte Jones seinen Drei-Punkte-Wurf, kurz darauf ertönte die Sirene – mit einem 72:56 ging es in die letzten zehn Minuten des Abends.

Auch in diesen versuchten die Bayern, ihre schon so oft bewiesenen Comeback-Qualitäten auf das Parkett zu bringen. Die HAKRO Merlins spielten aber weiter souverän und mit der nötigen Aggressivität beim Zug zum Korb, um den zweistelligen Vorsprung aufrecht zu erhalten. Bell-Haynes` Dreier brachte das 87:73, im Anschluss sorgte er mit einem And-one für weitere drei Zähler und die Vorentscheidung. Spiel 4 des Viertelfinals: Tipoff an diesem Dienstag in der Arena Hohenlohe ist um 20.30 Uhr.

„In dieser Zeit des Jahres, in der es am meisten zählt, musst du brennen, um die Serie am Leben zu halten oder du fährst nach Hause. In den letzten beiden Spielen haben wir bewiesen, dass wir hier sind, um uns zu messen. Wir machen das Spiel für Spiel. Es war natürlich ein großer Sieg, auf den ich stolz bin, aber es ist trotzdem nur ein Sieg. Jetzt liegt unser Fokus auf dem nächsten Spiel“, erklärte Headcoach Tuomas Iisalo. Sportlicher Leiter Ingo Enskat: „Ich fands wirklich großartig, mit welcher Energie wir rausgekommen sind. Wir haben von Anfang an ein Statement gesetzt, das hat Bayern glaube ich auch hart erwischt. Da muss man den Jungs ein großes Kompliment machen, wie sie von dem Moment an das Spiel nach Hause gebracht haben. Riesen Kompliment, definitiv eine der besten Leistungen unserer Vereinsgeschichte.“